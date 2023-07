Video Viral TikTok, Blusukan ke Pasar Cihapit, Surga Kulineran di Bandung

POS-KUPANG.COM - Ajakan bagi pecinta kuliner di Video Viral TikTok untuk blusukan jajanan di Pasar Cihapit, Bandung, Jawa barat.

Tayngan singkat ini menyebutkan di Video Viral TikTok ada kue atau jajanan tradisional, namun jajanan pas habis.

Pecinta kuliner makan enak masuk ke Toko Kin, lalu makan bakso dan bakmi goreng.

Harganya juga murah cuma Rp 10.000

Blusukan ke Pasar Cihapit, kalian suka jajan apa aja nieee? yuk Kuliner Bandung



cihapit jaman dulu mah, sekarang seringnya seroja

memang we got experience sih ke Pasar Cihapit karena kue mereka unique & beda

enak bangettt, ownernya humble suka nanya “bagaimana enak gak gyozanya”

Yess, he also open for any suggestion juga!

koonklusi Kitchenhiiii ka hendri uda lama ga ketemu! makasih uda mampir lagi yaa ke Pasar Cihapit dan sehat2 selalu!

Pada tutup jam berapa yg jual disitu?

Dimaska cobain mie kocok persib itu sih enak banget ka kalo ke situ suka ngantri enak soalnya

kalo pagi ada jajanan pasar Lupis , getuk, DLL enak .

Bu eha masih adaa njir

Cihapit, keinget wkt bimbingan skripsi ke rumah dosen di Cihapit.