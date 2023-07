Jadwal Tinju Dunia, Bukan Muhammad Ali,  Tyson Sebut Floyd Mayweather Jr The Greatest Fighter

POS-KUPANG.COM - Jadwal Tinju dunia, bukan Muhammad Ali, Mike Tyson sebut Floyd Mayweather Jr sebagai The Greatest Fighter (petinju terbesar).

Ya, setiap orang memang punya sudut pandang berbeda dalam menilai sesuatu.

Begitu juga dengan eks petinju kelas berat Mike Tyson.

Mike Tyson juga punya pandangan berbeda mengenai siapa Petinju Terbesar dalam 100 Tahun atau 1 Abad.

Petinju yang dijuluki The Baddest Man on the Planet, Mike Tyson, sang juara kelas berat termuda sepanjang sejarah, tak menyebut dirinya sebagai The Greatest Fighter.

Ia juga tak menyebut sang legendaris Muhammad Ali yang diakui dunia sebagai GOAT (Greatest of all Time).

Di mata Mike Tyson, petinju terhebat itu bernama Floyd Mayweather Jr.

Dikutip dari sportanews.com, Floyd Mayweather Jr mundur dari ring Tinju dunia dengan rekor 50-0.

Ia menjadi juara 11 kali di 5 kelas berbeda dan 26 kali bertarung mempertahankan gelar.

Terakhir, Floyd Mayweather Jr menang angka atas petarung UFC Conor McGregor.

Dalam podkas Hotboxin’ miliknya, selain menyebut nama Floyd Mayweather Jr, Mike Tyson juga memuji penampilan Conor McGregor yang bertarung alot melawan Floyd Mayweather Jr untuk kalah TKO ronde 10.

“Dia belum pernah bertinju sepanjang hidupnya, kan? Ia bisa bermain 10 ronde dengan petinju terbesar dalam 100 tahun sejarah tinju. Ia mencetak pukulan. Lihat apa yang dia lakukan,” kata Mike Tyson dilansir Boxing Social.

Tapi, logika itu bisa juga dibalik. Misalnya, bagaimana mungkin Mike Tyson menyebut Floyd Mayweather Jr The Greatest Fighter dalam 100 tahun jika melawan Conor McGregor yang tak punya basis tinju mumpuni itu Floyd Mayweather Jr baru bisa menghentikannya di ronde 10?

Atau Floyd Mayweather Jr memang sengaja mengulur-ulur waktu untuk menghibur penonton? (*)

