Jadwal Piala AFF U19 Wanita, Timnas Indonesia Siap Berjibaku dengan Thailand di Semifinal

POS-KUPANG.COM- Jadwal Piala AFF U19 Wanita, AFF (ASEAN Football Federation) telah merilis jadwal babak semifinal AFF U-19 Women's Championship 2023 di Palembang.

Babak semifinal akan saling berhadapan Timnas Vietnam akan menghadapi Timnas Myanmar sementara Timnas Indonesia akan melawan Timnas Thailand.

Pertandingan babak semifinal tersaji pada Kamis, 13 Juli 2023 Pukul 19.30 WIB ini disiarkan secara langsung di TV Online Soccer Channel di MNC Vision, K-Vision, MNC Play, Vision+tv, Vision+ digelar di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang.

"Peserta babak semifinal AFF U-19 Women's Championship 2023 telah ditetapkan, setelah selesainya pertandingan grup," tulis AFF melalui website resminya.

Dalam pertandingan terakhir Grup B, Timnas Vietnam menghancurkan Malaysia 6-0 sementara Timnas Thailand mengalahkan Myanmar 1-0 di Grup C.

Dalam regulasi pertandingan mengenai babak semifinal dijelaskan bahwa jika tim urutan kedua terbaik secara keseluruhan berasal dari Grup A atau Grup C, maka Semifinal kedua berasal dari Pemenang Grup A melawan Pemenang dari Grup C.

Sedangkan untuk Semifinal pertama, Pemenang Grup B melawan Runner-Up Terbaik Keseluruhan dari Grup A atau C.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di Grup A dan C ada dua tim urutan kedua terbaik, yakni Kamboja dan Myanmar. Keduanya mengoleksi 3 poin.

Kamboja memang telah menang dua kali, harusnya dapat poin 6, namun saat menang melawan Timor Leste, yang notabene adalah peringkat terakhir di Grup A, maka jumlah poin dan golnya tidak dihitung.

Jadi yang berhak keluar sebagai runner-up terbaik adalah Myanmar dari Grup C. Bukan Kamboja.

Indonesia dan Thailand adalah semifinalis kedua (juara dari Grup A dan C), sedangkan Vietnam (juara Grup B) dan Myanmar (runner up grup C) adalah semifinalis pertama.

Melihat calon lawan, yakni Thailand, pelatih Timnas U19 Wanita Indonesia, Rudy Eka Priyambada mengatakan ada hal-hal yang harus dipertajam oleh timnya untuk menyongsong laga semifinal.

“Pada dasarnya kita siap, lawan tim manapun, namun kita juga harus waspadai permainan bola yang dimainkan oleh Thailand. Kita harus bermain efektif, memperbanyak taktik yang juga harus pemain mainkan,” ungkapnya

"Semoga kami bisa memberikan yang terbaik dan maksimal, mohon doa dan dukungannya dari masyarakat sepakbola Indonesia, khususnya sepakbola wanita, kami ingin memenangkan kejuaraan ini," sambungnya.

Baca juga: Hasil Piala AFF U19 Wanita, Sapu Bersih Poin Fase Penyisihan Coach Rudy Eka Sebut Alhamdulillah

Laga kontra Vietnam dan Myanmar akan berlangsung lebih dahulu.

Keduanya akan bermain pukul 15.30 WIB, lalu dilanjutkan dengan laga antara Indonesia melawan Thailand di pukul 19.30 WIB.

Keempat tim tersebut akan bermain di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Kamis (13/7/2023).

Sumber : pssi.org

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS