Jadwal Liga Italia, Tersaji Jadwal Lengkap Serie A 2023/2024 Pekan Pertama Hingga Empat

POS-KUPANG,COM- Jadwal Liga Italia secara Serie A pada musim 2023/2024 dalam agenda bakal dimulai pada 20 Agustus 2023 mendatang.

Napoli bakal bertindak sebagai juara bertahan. Tim papan atas lain seperti Inter Milan, AC Milan, Juventus dan AS Roma kini siap merebut gelar juara dari tangan Partenopei.

Serie A musim 2023/2024 akan diramaikan oleh tiga tim promosi dari Serie B. Ketiga tim tersebut adalah Cagliari, Genoa, dan Frosinone.

Italia mengirim empat wakilnya ke Liga Champions musim 2023/2024.

Mereka adalah Napoli, Lazio, Inter Milan dan AC Milan.

Sementara itu, Atalanta dan AS Roma akan bertarung di Liga Europa.

Adapun Juventus masuk ke kompetisi UEFA Europa Conference League.

Sebanyak 20 klub akan kembali bertarung di Serie A 2023/2024.

Serie A musim terbaru akan dimulai pada 20 Agustus 2023 dan berakhir pada 26 Mei 2024.

Berikut ini jadwal lengkap Pekan pertama sampai pekan keempat Serie A untuk musim 2023/2024.

Pekan Pertama Minggu 20 Agustus 2023

Bologna vs Milan

Empoli vs Verona

Frosinone vs Naples

Genoa vs Fiorentina

Inter Milan vs Monza

Lecce vs Lazio

Roma vs Salernitana

Sassuolo vs Atalanta

Torino vs Cagliari

Udinese vs Juventus

Pekan Kedua Minggu, 27 Agustus 2023

Cagliari vs Inter Milan

Fiorentina vs Lecce

Frosinon vs Atalanta

Verona vs Roma

Juventus vs Bologna

Lazio vs Genoa

Milan vs Torino

Monza vs Empoli

Napoli vs Sassuolo

Salernitana vs Udinese