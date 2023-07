Shoto-Kai NTT Peringkat II di Bali Open Tournament Piala Presiden Shoto-Kai

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pengprov Shoto-Kai NTT yang mengirim 50 karateka keluar sebagai peringkat II di Bali Open Tournamen Piala Presiden Shoto-Kai. Pada pertandingan yang digelar di GOR Ula Buana, Denpasar, Bali, 6-8 Juli 2023, NTT merebut 16 medali emas, 14 perak dan 19 perunggu.

Sekretaris Pengprov Shoto-Kai NTT, Rudy Mandaling mengatakan, Shoto-Kai Jawa Timur keluar sebagai juara umum setelah meraih 30 medali emas, 26 perak dan 29 perunggu. Peringkat ketiga ditempati oleh Dojo Campuhan Asri KKI Denpasar dengan raihan 11 medali emas, lima perak dan 11 perunggu.

Shoto-Kai NTT juga sukses meraih predikat Best of The Best putri lewat Ince. Imanuel Taneo yang bertanding di kategori best of the best putra, harus mengakui keunggulan lawannya yang menang postur.

"Terima kasih kepada para karateka, pelatih dan tim ofisial. Ini hasil yang luar biasa. Meski persiapan hanya satu minggu, namun anak-anak mampu tampil luar biasa," kata Rudy Mandaling.

Dia mengatakan, karateka NTT yang dikirim ini adalah para juara di Shoto-Kai Open Piala Kapolda NTT yang digelar di Kupang beberapa waktu lalu.

"Ada beberapa atlet kita yang meraih medali ini nanti akan memperkuat NTT di pra PON XXII 2024. Semoga ini menjadi ajang try out yang bagus bagi mereka," kata Rudy.

Soke Frans Fernando bersama para pengurus Shoto-Kai.

Adapun beberapa hasil pertandingan Shoto-Kai NTT yang berhasil dirangkum, yakni :

Medali Emas

- Kelas - 55 kg junior Putra Lorenzo Rodriguez

- Kata Perorangan Putri Under 21, Yohana Tora Lobo

-Kata Perorangan Putri Senior, Maria Dengor

-Kata Perorangan Putri Kadet, Elizabet Rodriguez

- Kata perorangan pra pemula, Imanuel Taneo

-Kata Perorangan under 21 Gandi Darma Pratama

-kata Beregu Pra Pemula putra, Imanuel Taneo, Jorge Maudaka, Lukas Savior.

-Kata Beregu putri Junior, Maria Stefani, Angelina Suteng, Laura Jendot

-Kata Beregu putri senior, mari Dengor, Yohana Logo, Chandra Djadur.

-kumite putri kadet -54 kg, Elizabeth Rodriguez

Medali perak

-kelas - 66 kg junior putri, Gloria Djendot

-kelas - 55 junior putra Muhamad Tengku Rafly

-kelas - 53 kg junior putri Faustin Chyta Ngamal

- kata beregu putra Senior, Edwin Sai, Christoforu Bruno, Eli Eliezer.

-kata perorangan under 21, Eli Eliezer

-kata perorangan putri Senior, Chandra Djadur

-kata perorangan putra Junior, Lorenzo Rodriguez

-kata perorangan Senior putra Chritoforus Bruno

-kata perorangan putri Junior, Faustin Chyta Ngamal

Medali perunggu

-kelas - 66 junior putri, Barbara Birhi

-kelas - 59 junior putri, Cintami Hara Aji

-kumite -50 pemula putra Delvin Lay

-kata perorangan Pra Pemula, Lukas Savior.

-kata perorangan senior putra, Edwin Sai

-kata perorangan senior putri, Sisilia Raimunda

-kumite kata Junior Putra. Muhamad Tengku Rafly

-kumite putra kadet -52, Almendo Dollu dan Revan Riwu

-kata perorangan pemula Putra, Gerry Asalau