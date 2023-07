Partai Hanura Sikka Minta Penyelenggara Pemilu Pastikan Semua Pemilih Gunakan Hak Pilihnya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo

POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Menyikapi adanya 19.949 pemilih potensial di Kabupaten Sikka yang belum memiliki KTP Elektronik, Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Sikka meminta penyelengara pemilu memastikan para pemilih ini juga bisa menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sikka, Fabianus Boli mengatakan, kondisi itu sangat berpengaruh terhadap proses demokrasi.

"Apabila sekian banyak itu tidak diakomodir, ini termasuk pelanggaran UU yang harus dilakukan koordinasi bersama dengan Dukcapil dan KPU," ujar Fabi Boli.

Dia juga mengatakan, kondisi ini juga menjadi tugas Bawaslu Kabupaten Sikka sebagai pengawas, harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan yang bisa terjadi dan harus menegakkan proses demokrasi yang benar.

"Pastikan hak rakyat ini harus digunakan, justru kami Partai Politik (Parpol) dalam hal ini Partai Hanura juga akan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menyampaikan hal ini," tandas dia.

Hal itu dilakukan agar semua masyarakat yang sudah bisa memilih bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 mendatang.

Komisi Pemilihan Umum, KPU Sikka menemukan sebanyak 19.949 warga pemilih potensial di Kabupaten Sikka belum memiliki KTP Elektronik atau E KTP.

Menurut KPU Sikka, hal itu menjadi salah satu potensi masalah yang bakal terjadi pada Pemilu tahun 2024 mendatang.

Plh. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sikka, Akulinus kepada POS-KUPANG.COM, Kamis, 6 Juli 2023 menyebutkan, setelah pihaknya melakukan verifikasi, jumlah pemilih potensial menurun, dari angka 19.949 menjadi 12 ribu lebih pemilih potensial yang belum memiliki KTP Elektronik.

"Kita akan melakukan rapat koordinasi dengan para camat, lurah dan kepala desa, dan itu akan terjadi di hari Selasa, karena soal pengerahan masa itu kita minta dukungan dari perangkat dibawahnya seperti Kepala Desa/lurah dan camat. Data kita by name by address itu sudah ada sehingga kita minta dukungan mereka supaya saat kami turun ke lapangan, jangan sampai tidak ada orang," ujar Akulinus.

Akulinus juga menyebutkan, Disdukcapil Kabupaten Sikka sudah melakukan sistem jemput bola untuk pengurusan KTP Elektronik sejak awal Maret tahun 2023 dan hingga saat ini kurang lebih sudah ada 30 desa dan kelurahan yang perekaman KTP Elektronik.(*)

