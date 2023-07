6 Promo Alfamart 6-9 Juli 2023 Bersih Wangi Herborist Minyak Zaitun Rp33500 Snack Beli2 Dapat 3

POS-KUPANG.COM - Beragam Promo Alfamart yang sementara berlangsung saat ini untuk berbagai kategori.

Ada Promo Alfamart untuk kebutuhan rumah tangga, produk sehat bersih dan wangi, produk untuk sarapan pagi.

Bagi yang suka minum kopi ada juga Promo Alfamart untuk coffee fair. Tak ketinggalan untuk kategori segar dan hemat misalnya Sinde larutan pet 350 ml, cocobit dan lainnya'

Selengkapnya Promo Alfamart dibawah ini

-- Promo Alfamart Kebutuhan Rumah Tangga

Promo yang satu ini udah pasti bikin para Bunda makin happy.

Apalagi soal urusan mencuci dan kebutuhan produk kebutuhan rumah tangga lainnya jadi serba HEMAT dan pastinya LENGKAP dengan dapatkan produknya di #Alfamart terdekat aja ??

Solusi bersih dan wangi setiap hari

Periode 1 - 15 Juli 2023

Kebutuhan rumah tangga

- Max bio plus deterjen wangi bersih 800 gram Rp 14.900

- Max bio plus wangi bersih 800 ml Rp 14.500

- Wipol karbol ctr probiotik 450 ml Rp 7.900

- Super Pell anti bacterial 500 ml Rp 7.900

- Glade one for all ex flower, ocean escape,car gel Apple 70 gram Rp 9?400