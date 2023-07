19.949 Pemilih Potensial di Sikka Belum Miliki KTP Elektronik, Kuota Blanko KTP Hanya 2000 Perbulan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo

POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Komisi Pemilihan Umum atau Kabupaten Sikka menemukan sebanyak 19.949 warga pemilih potensial di Kabupaten Sikka belum memiliki KTP Elektronik atau E KTP.

Menurut KPU Sikka, hal itu menjadi salah satu potensi masalah yang bakal terjadi pada Pemilu tahun 2024 mendatang.

Plh. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sikka, Akulinus kepada POS-KUPANG.COM, Kamis, 6 Juli 2023 menyebutkan, setelah pihaknya melakukan verifikasi, jumlah pemilih potensial menurun, dari angka 19.949 menjadi 12 ribu lebih pemilih potensial yang belum memiliki KTP Elektronik .

"Kita akan melakukan rapat koordinasi dengan para camat, lurah dan kepala desa, dan itu akan terjadi di hari Selasa, karena soal pengerahan masa itu kita minta dukungan dari perangkat dibawahnya seperti Kepala Desa/lurah dan camat. Data kita by name by address itu sudah ada sehingga kita minta dukungan mereka supaya saat kami turun ke lapangan, jangan sampai tidak ada orang," ujar Akulinus.

Akulinus juga menyebutkan, Disdukcapil Kabupaten Sikka sudah melakukan sistem jemput bola untuk pengurusan KTP Elektronik sejak awal Maret tahun 2023 dan hingga saat ini kurang lebih sudah ada 30 desa dan kelurahan yang perekaman e-KTP.

"Selain itu juga beberapa SMA di Kabupaten Sikka ini juga kami sudah lakukan perekaman. Intinya bagi kami, yang penting orang itu bisa direkam karena kalau sudah terekam, nanti pada saat ketika ada keputusan misalnya pakai Suket, itu datanya terupdate, kalau belum terekam itu yang jadi persoalan," jelas dia.

Terkait Disdukcapil Kabupaten Sikka yang mengalami kekurangan blanko KTP Elektronik , Akulinus mejelaskan pihaknya sudah melakukan permintaan blanko KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Dukcapil.

"Dan kita dilayani sistem reguler itu hanya 2000an blanko karena kita terbatas dan itu yang reguler yang biasa dilayani kepada kita karena ini pemilu serentak, kita tidak bisa dapatkan lebih dari itu karena stok di pusat juga terbatas dan harus disebarkan ke seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia," jelas dia.

Selain terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal alokasi blanko KTP Elektronik, Akulinus juga menyebutkan pihaknya terus melakukan komunikasi dengan KPU Sikka.

Namun, hingga saat ini, belum ada PKPU yang mengatur tentang tata cara pemilihan.

"Kalau dipaksakan Pemilu dengan menggunakan KTP Elektronik, kami Disdukcapil sudah berupaya mudah-mudahan 7 bulan ini kami bisa mencapai angka itu, tetapi kalau tidak bisa tercapai maka harus ada langkah-langkah solutif dari pihak KPU, tetapi solusi yang kami tawarkan itu adalah dengan menggunakan surat identitas yang dikeluarkan dari Disdukcapil," jelas dia.

Apabila sudah dilakukan perekaman, maka data pemilih yang bersangkutan sudah terupdate di data Disdukcapil Kabupaten Sikka.(*)

