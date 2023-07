Lagu Baru Agnes Mo Ft Chiara Langung Hits,Lirik & Terjemahan Get Loose Trending Youtube,Viral Tiktok

POS KUPANG.COM -- Kembalinya Agnez Mo dengan merilis lagu baru feta Chaiara langsung mendapat sambutan dari jutaan penggemarnya

Lagu baru Agnes Mo , Get Loose pung langsung trending di chanal Youtube dan viral juga di akun media sosial TikTok

Sosok yang sebelumnya memiliki nama panggung Agnez Monica itu kini kembali merilis lagu teranyar setelah sekian lama tak merlis lagu barunya

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Get Loose, lagu baru dari Agnez Mo featuring Chiara.

Agnez Mo baru saja merilis lagu baru berjudul Get Loose pada 30 Juni 2023.

Baca juga: Agnez Mo Kolaborasi Bareng Ciara, Rilis Get Loose, Sang Penyanyi Gembira Bisa Lakukan ini

Dalam lagu ini, Agnez berkolaborasi dengan penyanyi internasional Chiara.

Lagu Get Loose pun langsung viral di Tiktok karena memiliki irama menarik.

Selain itu, gerakan dance dalam lagu ini juga mudah diikuti.

Bahkan dalam lagu ini, Agnez menyebut kata Jakarta dalam liriknya.

KOLABORASI -- Penyanyi Agnez Mo kembali rilis lagu terbarunya berjudul Get Loose. Bahkan ia mengaku gembira atas pencapaian yan telah diraihnya. Ia berkolaborasi dengan penyanyi internasional, Ciara yang viral dengan lagu Level Up. Keduanya tampil memukau dalam music video yang telah tayang di channel YouTube Agnez Mo. (Kolase TribunnewsSultra.com)

Berikut ini lirik dari lagu Get Loose Agnez Mo fat Chiara.

Get your ass up on the floor

Hey bad bih' I know I see you

Hot boys yeah I see you

You wanna see some hot girl shit huh

Baca juga: Agnez Mo Saat Melintas Langsung Disoraki Wartawan Amerika, Santuy Melenggang Layani Awak Media