7 Promo Indomaret 4 Juli 2023, Kebutuhan Rumah, Pribadi Hingga Es Krim, Beli 2 Gratis 1 :

POS-KUPANG.COM - berbagai kategori yang masuk dalam Promo Indomaret hari ini 4 Juli 2023.

Ada Promo Indomaret super hemat untuk personal care dan home care seperti sabun mandi, sabun cuci, rexona, pasta gigi , perawatan rambut dan lainnya

Ada juga Promo Indomaret lainnya sepert heboh, PTW, es krim dan lain sebagainya.

Selengkapnya simak Promo Indomaret dibawah ini :

- Promo Indomaret

Personal Care

Periode hingga 4 Juli 2023

Poise luminous white brightening cream Rp 14.900

Poise facial foam whitening anti bacterial/anti acne 100 gram Rp 17.500

Azzura two way cake 12 gram Rp 34.500

Azzura loose powder harga spesial Rp 25.500

Serasoft shampoo hair fall treatment 340 ml Rp 30.900

Tiap beli 2 derma angel acne patch day/night pack tebus murah rojukiss Rp 10 ribu

Rojukiss pinkish bright serum Jeju lotus/pro acne serum tea tree bija 100 ml Rp 20.200

Ariul 7 days mask lemon Rp 10 ribu

Glow & lovely multivitamin facial foam/bright C glow facial foam vitamin C 100 gram tube Rp 19.200

Wardah lightening powder foundation 12 gram Rp 52.500

Zinc shampoo anti ketombe 170 ml botol semua varian Rp 14.900

Tiap beli 1 botol Lifebuoy shampoo strong and shiny/ clear shampoo anti dandruff ice cool menthol/Sunsilk shampoo co creatiion soft & smooth gratis 1 pcs Frisian flag SKM putih/cokelat 54 gram

Rexona Deo roll on ice cool/sport def /invisible dry/ultra re-charge 45 ml botol Rp 17.900

Betadine obat kumur 190 ml botol Rp 37.900

Metoo mouth wash probiotic cool mint 250 ml botol Rp 21.500

Enzim pasta gigi fresh mint Rp 25.500

Pepsodent pasta gigi action whitening 190 gram tube Rp 19.500

Pepsodent pasta gigi white 120+30 gram tube Rp 9.500

Close up pasta gigi deep action menthol fresh 110 gram Rp 12.500

Lifebuoy Sabun mandi cair Refill 450/400 ml pch semua varian Rp 18.900

Lifebuoy Sabun mandi cair yoghurt Care/Japanese shiso & mineral clay 450/400 kml semua varian Rp 18.900

Glow & lovely body wash multivitamin 400 ml pch Rp 15.900

Lux botanical body wash soft rose/magical Orchid 400/450 ml Rp 18.900

Lux Orchid/hijab Zaitun dan madu 450/400 ml Rp 18.900

Shinzu'i sabun mandi skin lightening 3x10 gram bdd Rp 18.200

Vitalis eau de royale her majesty/celebration 50 ml botol Rp 44.500

Vitalis body scent spray cologne Rp 19.500

Izzi Korean parfumed spray gyeonbok palace Rp 17.500

Alexander deodorant spray hitam Pierre Cardin Deo spray putih 150 ml Rp 66.500

Gatsby eau de toillette white up blanc Wood/sky reflection Rp 22.500

Morris eau de parfum pure romantic rp35.900

Morris Pomade water base extremly hold Rp 29.900

Garnier hair color Rp 31.000/2 pcs

Makarizo hair energy creambath Aloe & melon/fibertherapy beli 2 lebih hemat Rp 13.000

Miranda hair color beli 2 lebih hemat Rp 24.600

Ellips hair vitamin beli 2 lebih hemat Rp 25.900

Ellips hair mask Rp 15.400/2 pcs

Home care

Bukrim deterjen OXY Klin powder romantic floral violet Rp 15.500

Bukrim oxylin liquid romantic Rp 14.500

Bukrim cairan pencuci piring liquish jeruk nipis Rp 7.500

Sunlight pencuci piring 1 liter Rp 15.000

Royale softener Rp 16.500

Royale softener lavender vanilla/sweet floral Rp 15.000

Mama lime/ mama lemon Rp 8.900

Glade automatic spray beGlade automatic spray beli 1 gratis 1 pc glade air freshener

Sayang deterjen Rp 14.900

Max bio beli 1 gratis 1

Vanish penghilang noda Rp 21.900

Harpic pembersih kloset Rp 24.900

Baby & kids

Mamy Poko skin comfort Rp 65.900

Mamy poko pants standar Rp 69.900

Mamy poko baby wipes pck semua varian Rp 14.900

Fitti baby pants harga spesial Rp 49.900

Lifree popok celana extra serap Rp 72.900

Sweety silver pants Rp 52.900

Sweety bronze pants Rp 48.900

Confidence adult Rp 49.900

My baby mini gift Rp 26.500

Mitu baby wipes pink sweet rose Rp 13.900

Pepsodent kids pasta gigi rp9.900

-- Promo Indomaret

- promo Gajian

Larisst beras kepala 5 kg Rp 67.500 , cashback pakai Ovo 2000

S 26 procal gold 3 vanilla 400 gram kaleng Rp 149.900,

Pediasure 550 gram kaleng madu Rp 308.000, vanilla Rp 309.000, Beli 2 Gratis 1 Minyak goreng tropical/Sania 1liter

Nestle batita 1+/ datita 3+ madu/vanilla 850 gram box diskon Rp 5 ribu

Hydro Coco natural health drink 1 Liter tpk Rp 18.900

Ultra susu cair UHT cokelat/full cream 1000 ml tpk Rp 17.900

Nutella jam spread kecil hazelnut 200 gram botol Rp 33.900

Luwak white koffie less sugar 10x 20 gram Rp 11.900

Buavita juice250 ml tpk semua varian Rp 14.000/2 tpk, cashback pakai Ovo 20000

Sasa tepung bumbu pck semua varian Rp 4.900

Royco bumbu kaldu ayam/sapi Rp 9.500

So good crispy chicken nugget 400 gram semua varian/premium sausage original 300 gram diskon Rp 9000/2 pck

-- Promo Indomaret

* Promo Heboh

Filma margarine 200 gram Rp 5.000/pck

Serasoft shampoo dandruff treatment/hair fall treatment Rp 16.900

Shinzu'i Body cleanser skin lightening kirei/matsu rp19.900

Baby happy diapers pants Rp 48.500

-- Promo Indomaret

* Product of the Week

Periode hingga 4 Juli 2023

Nescafe coffee drink 230ml kaleng tambah Rp 5.000 dapat 2 pcs

Isoplus botol semua varian tambah Rp 2ribu dapat 2 pcs

So Nice sosis premium siap makan semua varian Beli 2 Gratis 1

Cap Lang minyak kayu putih 60 ml Rp 22.500

Energen cereal+ susu instan vanilla/coklat/kacang hijau Rp 19.900

Roma biscuit kelapa cream semua varian Rp 10.500

glow lovely multivitamin vitamin C facial foam Rp 19.200

Zinc shampoo anti ketombe semua varian Rp 14.900