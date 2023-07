Prediksi Liga Italia, Pilih Atletico Madrid, Kapten Chelsea Cesar Azpilicueta Batal ke Inter Milan

POS-KUPANG.COM – Prediksi Liga Italia, eks Kapten Chelsea Cesar Azpilicueta batal ke Inter Milan dan memilih pindah Atletico Madrid dalam bursa transfer musim panas 2023.

Padahal sebelumnya, Cesar Azpilicueta lebih dulu mencapai kesepakatan dengan Inter Milan.

Kepindahan bek veteran Spanyol itu menuju Atletico Madrid dikonfirmasi pakar transfer Fabrizio Romano.

Melalui cuitannya pada Sabtu (1/7/2023), Romano memberi label "here we go", tanda sebuah transfer biasanya 90 persen bakal resmi terjadi.

Dikatakannya, Cesar Azpilicueta menyetujui ikatan kerja dua tahun di Atletico Madrid.

Ia pindah dengan status bebas transfer setelah memutus kontraknya atas dasar kesepakatan bersama di Chelsea.

Sebelumnya, Cesar Azpilicueta masih memiliki komitmen bersama The Blues hingga 2024.

Namun, atas dasar respek buat sang kapten dan mengingat kondisi skuad yang gemuk pula, London Biru rela melepasnya tanpa mendapatkan sepeser pun di bursa transfer musim panas ini.

Hal mengejutkan adalah baru pada 24 Juni lalu Romano mengumumkan Cesar Azpilicueta selangkah lagi gabung Inter Milan.

Kala itu statusnya adalah "mencapai kesepakatan verbal" dengan sang runner-up Liga Champions 2022-2023.

Inter juga sudah semringah menyambut sosok defender top dengan jam terbang tinggi sekelas Cesar Azpilicueta.

Pemain berusia 33 tahun itu diidentifikasi sebagai pengganti yang tepat buat Milan Skriniar.

Nama yang disebut terakhir sudah resmi dilepas dan gabung PSG.

Saat itu status transfer Cesar Azpilicueta tinggal menunggu lampu hijau dari Chelsea guna memutuskan kontraknya sebelum kedaluwarsa tahun depan.