Prediksi Liga Inggris, Liverpool Gelontorkan Rp 1,1 Triliun Boyong Dominik dari Chelsea Cesar Nyusul

POS-KUPANG.COM - Prediksi Liga Inggris, Liverpool dikabarkan menggelontorkan uang Rp 1,1 triliun untuk memboyong Dominik Szoboszlai dari Chelsea dalam bursa transfer musim panas 2023. Sementara Cesar Azpilicueta menyusul

Dengan pindahnya Dominik Szoboszlai ke Liverpool, berarti Chelsea bakal kembali kehilangan pemain lagi.

Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, mengatakan, Dominik Szoboszlai akan diresmikan menjadi rekrutan anyar Liverpool.

“Dominik Szoboszlai ke Liverpool, here we go! Kesepakatan selesai setelah pembicaraan cepat, dan peresmiaan segera dilakukan,” kata Fabrizio Romano di Instagram.

Menurut Fabrizio Romano, Liverpool menggelontorkan uang senilai 70 juta euro (sekitar Rp 1,1 triliun) untuk memboyong Dominik Szoboszlai.

“Liverpool bakal membayar 70 juta euro untuk Szoboszlai karena klausul pelepasan bakal berakhir malam ini,” tutur Fabrizio Romano.

“Szoboszlai segera menerima tawaran Liverpool dan kesepakatan bakal ditandatangani. Tes medis sedang dijadwalkan,” katanya.

Liverpool tampak serius menatap musim 2023-2024. Sebelumnya, The Reds telah meresmikan bintang Argentina, Alexis Mac Allister.

Alexis Mac Allister merupakan salah satu pemain yang membantu Argentina untuk meraih titel juara Piala Dunia 2022.

Sementara Cesar Azpilicueta dikabarkan memutuskan angkat kaki setelah mengabdi selama 11 tahun bersama The Blues.

Azpilicueta sejatinya masih memiliki kontrak selama 12 bulan di Stamford Bridge. Namun, dia memilih untuk pergi dari Chelsea.

Menurut laporan Fabrizio Romano, klub asal Spanyol, Atletico Madrid, bakal menjadi pelabuhan Cesar Azpilicueta berikutnya.

“Cesar Azpilicueta bakal bergabung ke Atletico dengan kesepakatan kontrak dua tahun,” ucap Fabrizio Romano.

Chelsea memang tengah merampingkan skuad di bawah pelatih anyar The Blues, Mauricio Pochettino.