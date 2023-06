Jadwal Liga 1 Dibuka Bali United vs PSS Sleman, Persis Solo vs Persebaya Surabaya

Kompas.com/DOK BALI UNITED

PSM VS BALI UNITED - Jadwal Liga 1 2023-2024 mulai dibuka, Sabtu 1 Juli 2023, diawali laga Bali United vs PSS Sleman, Persis Solo vs Persebaya Surabaya. Foto Duel PSM Makassar vs Bali United pada laga leg kedua playoff Kualifikasi Liga Champions Asia di Stadion BJ Habibie, Sabtu (10/6/2023) malam WIB.