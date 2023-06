Prediksi Liga Inggris, Eks Man City di Barcelona Cerita Keinginan Pelatih The Citizens Pep Guardiola

PEP GUARDIOLA - Prediksi Liga Inggris, eks pemain Manchester City yang bergabung di Barcelona, Ilkay Guendogan menceritakan keinginan Pelatih The Citizens Pep Guardiola. Foto Pep Guardiola.

POS-KUPANG.COM - Prediksi Liga Inggris, eks pemain Manchester City yang bergabung di Barcelona, Ilkay Guendogan menceritakan keinginan Pelatih The Citizens Pep Guardiola.

Saat dirinya masih di Man City dan belum bergabung ke Barcelona, kata Ilkay Guendogan, Pep Guardiola pernah menyampaikan keinginannya.

Dijelaskan Ilkay Guendogan, Pep Guardiola memiliki keinginan untuk bermain dengan 11 gelandang dalam satu tim.

Pep Guardiola memang telah menunjukkan kemahirannya dalam meracik taktik di sejumlah klub top Eropa.

Pelatih berkebangsaan Spanyol itu juga menuai hasil dan sudah tercermin lewat segudang trofi yang ia raih.

Terbaru, Pep Guardiola berhasil meraih treble winners seusai menjuarai Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions bersama Man City pada musim 2022-2023.

Ini adalah kali kedua Pep Guardiola berhasil meraih treble winners atau tiga gelar juara dalam satu musim kompetisi.

Sebelumnya, dia lebih dulu meraih treble winners saat masih menukangi Barcelona pada musim 2008-2009.

Keberhasilan Pep Guardiola sebagai pelatih tak lepas dari pemikirannya yang berani dan brilian.

Dia tak takut mengutak-atik strategi demi bisa meraih kemenangan.

Pemikirannya pun kerap di luar kebiasaan alias out of the box. Itu sebabnya Pep Guardiola memiliki keinginan untuk bermain dengan 11 gelandang dalam satu tim.

Pep Guardiola pernah mengutarakan keinginan tersebut kepada salah satu pemainnya yang kini baru pergi dari Man City untuk bergabung ke Barcelona, yakni Ilkay Guendogan.

Ilkay Guendogan pun menceritakan keinginan sang pelatih ketika berbicara dalam wawancara perpisahan bersama Man City.

Berdasarkan cerita Ilkay Guendogan, Pep Guardiola ingin bermain dengan 11 gelandang karena kemampuan istimewa yang dimiliki para penghuni lini tengah tersebut.