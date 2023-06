Jadwal Tinju Dunia, Bukan Canelo dan Haney, Jermell Charlo Sebut Davis Jadi Face of Boxing

GARCIA DAN DAVIS - Jadwal Tinju dunia, bukan Canelo Alvarez dan Devin Haney, Jermell Charlo sebut Gervonta Davis akan segera jadi Face of Boxing. Foto Ryan Garcia dan Gervonta Davis.

POS-KUPANG.COM – Jadwal Tinju dunia, bukan Canelo Alvarez dan Devin Haney, Jermell Charlo sebut Gervonta Davis akan segera jadi Face of Boxing.

Ya, meski masih menggenggam sabuk gelar kelas menengah super WBA/WBC/IBF/WBO, Canelo Alvarez hampir memasuki waktu ashar di karier tinjunya.

Demikian juga Devin Haney, penampilan juara kelas ringan WBA/WBC/IBF/WBO ini belum ada yang spektakuler.

Itu sebabnya Jermell Charlo, yang juga pemegang gelar undisputed di kelas welter super, menyebut Gervonta Davis akan segera jadi Face of Boxing dengan penampilannya di dalam dan di luar ring Tinju dunia.

”Amerika punya petarung terbaik dunia dalam beberapa tahun terakhir,” kata Jermell Charlo dalam wawancara dengan Stephen Jackson, mantan forward NBA, pada episode ‘Fight Towns ‘ di Showtime Sports, dan dikutip sportanews.com.

“GOAT kami dulu (Muhammad) Ali. GOAT sekarang adalah (Floyd) Mayweather. Bagaimana Anda mengalahkan mereka? Era kami berbeda,” katanya tanpa menyebut nama Canelo Alvarez sedikit pun.

GOAT maksudnya adalah Greatest Of All Time. “Saya kira, sungguh, saat ini, Face of Boxing akan beralih, mungkin, ke Gervonta Davis,” tambah Jermell Charlo, dilansir Boxing Scene.com.

”Saat ini, jika Anda pikir siapa yang benar-benar menaklukkan dunia baru, menjual setiap pertarungan, dia tampil bagus. Setiap orang bicara soal hal-hal negatif, tapi dia berusaha menjadi lebih baik,” kata Jermell Charlo lagi.

Gervonta Davis, 28 tahun, meraih kemenangan besar atas Ryan Garcia pada April di depan penonton yang memenuhi di T-Mobile Arena di Las Vegas.

Gervonta Davis menghentikan Ryan Garcia dengan pukulan ke tubuh di ronde ketujuh dari pertarungan yang dilaporkan menghasilkan lebih dari satu juta pembelian bayar-per-tayang.

Itu kali keenam berturut-turut Gervonta Davis tampil di duel utama bayar-per-tayang. Si kidal ini membuktikan dirinya sebagai paling menjual di berbagai wilayah di seluruh Amerika Serikat.

Jermell Charlo sendiri, yang menyandang status undisputed secara jujur tak mau jumawa menunjuk dirinya sebagai yang terhebat.

Ia terakhir bertarung Mei 2022, mengalahkan Brian Castano di Carson, California. Belum jelas kapan dia akan naik ring Tinju dunia lagi. (*)

