Pertemuan IYD 2023 Dipusatkan di Jakabaring Sport City Palembang, Dihadiri 1.508 Peserta

POS-KUPANG.COM - Pertemuan Indonesian Youth Daya III 2023 atau IYD 2023 Palembang berlangsung Senin-Jumat 26-30 Juni 2023.

Seluruh kegiatan lima tahunan itu berlangsung di Jakabaring Sport City Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

"Perayaan akbar Orang Muda Katolik ini dihadiri 1.508 peserta yang terdiri dari 37 ketua kontingen, 1270 OMK, dan 201 pendamping dan melibatkan 400-an panitia pelaksana," kata Mgr Pius Riana Prapdi, Ketua Komisi Kepemudaan KWI juga Uskup Ketapang saat jumpa pers di Jakabaring Palembang, Senin 26 Juni 2023.

Panitia Indonesian Youth Day atau IYD III 2023 menggelar konferensi pers, Senin (26/6/2023). Indonesian Youth Day (IYD) III 2023 di Palembang, Sumatera Selatan, berlangsung Senin-Jumat 26-30 Juni 2023, diikuti 1.580 peserta.

Dia menjelaskan pertemuan akbar 5 tahun sekali, Orang Muda Katolik (OMK) Indonesia dimulai pertama kali Oktober 2012 di Keuskupan Sanggau, selanjutnya Oktober 2016 di Keuskupan Manado dan seharusnya ketiga tahun 2021, tetapi tertunda ke tahun 2023 karena pandemi Covid-19.

Pertemuan yang dipusatkan di Jakabaring Sport City Palembang ini fokus pada tema Orang Muda Katolik, Bangkit dan Bersaksilah!

Tema ini diinspirasi oleh tema Hari Orang Muda Sedunia 2023, yaitu Mary arose and went with haste - Maria, bangun dan bergegas (Lukas 1:39).

Perjumpaan untuk pembinaan dan pendampingan orang muda Katolik Indonesia ini terdiri dari tiga rangkaian event yaitu pra-IYD, IYD, dan pasca IYD.

Pra IYD (Refleksi) mengajak orang muda di tingkat paroki dan keuskupan untuk mengenal dan mengembangkan potensi diri, mengenal pribadi Yesus Kristus dan Injil-Nya.

Beberapa aktivitas yang dilakukan selama Pra-IYD meliputi survei OMK Indonesia, lomba-lomba, kirab salib IYD dan salib OMK keuskupan, novena IYD, live in, rekoleksi, seminar,dan talkshow.

Pertemuan di Palembang 26-30 Juni 2023 menjadi momentum selebrasi yang bertujuan menjadi sarana perjumpaan, syering iman, peneguhan iman, dan menjadi inspirasi bagi OMK Indonesia dalam menjalani hidup sebagai orang Katolik dan warga negara Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan itu, selebrasi akan diisi dengan katekese, workshop, perjumpaan lintas agama, pertukaran budaya, diskusi dan syering, serta perayaan sakramen-sakramen dan devosi.

Baca juga: IYD 2023 Mulai Hari Ini, Kontingen Keuskupan Maumere, Ende dan Kupang Tiba di Palembang

Sesudah selebrasi, pendampingan orang muda dilanjutkan dengan even Pasca IYD (aksi). Bagaikan ‘roti yang dipecahkan, dibagikan’. OMK diharapkan mampu berkembang dan berbuah, kreatif, proaktif memecahkan permasalahan pribadi, Gereja dan masyarakat dalam terang Injil dan teladan hidup Yesus Kristus.

Proses ini berfokus pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tingkat Keuskupan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi OMK setempat.

Perayaan Ekaristi Pembukaan akan dipimpin oleh Uskup Agung Palembang, Mgr. Yohanes Harun Yuwono, sebagai tuan rumah, didampingi Mgr. Pius Riana Prapdi, Uskup Ketapang sekaligus Ketua Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Gereja Indonesia bersama 11 uskup yang lain.