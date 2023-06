Prediksi Liga Inggris, Sinyal Ilkay Guendogan ke Barcelona Makin Kuat, Man City Hapus Foto Kostum

Kompas.com/Photo by AFP/ADRIAN DENNIS/AFP)/NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE/RESTRICTED TO EDITORIAL USE

ILKAY GUENDOGAN - Prediksi Liga Inggris, sinyal Ilkay Guendogan ke Barcelona makin kuat, Manchester City hapus foto kostum. Foto ekspresi Ilkay Guendogan seusai mencetak gol dalam laga Final Piala FA 2022-2023 antara Man City vs Man United di Stadion Wembley, 3 Juni 2023.