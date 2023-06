Laut China Selatan Memanas, Kapal Induk Masuk Laut China Selatan, China Siagakan Kapal Mesin Perang

POS KUPANG.COM -- Kawasan Laut China Selatan hingga Laut China Timur kembali memanas menyusul kedtangan Kapal Induk Amerika Serikat USS Ronald Reagen ke Laut China Selatan

Dan, China pun merespon dengan mengirmkan kapal perang dan jet tempur ke dekat Selat Taiwan

Ketegangan sedikit menurut setelah ada rencana kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke China



Dikutip dari Global Times, Ketegangan militer antara China dan AS belum segera mereda setelah kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke China.

Sebelumnya armada perang Amerika dan China termasuk kapal induk, terlihat beroperasi di perairan sensitif di Selat Taiwan dan Selat Taiwan. Laut Cina Selatan di ambang pintu Cina selama beberapa hari terakhir.

Jika AS benar-benar ingin mengendalikan risiko ancaman atau melakukan dialog.

Manufer mesin perang kdeua pihak harus berhenti serta berhenti melakukan provokasi militer di sekitar China, kata para ahli pada hari Sabtu.

Satu-satunya kapal induk Angkatan Laut AS yang dikerahkan ke depan, USS Ronald Reagan, beroperasi di Laut China Selatan pada hari Jumat, menurut siaran pers dari Layanan Distribusi Informasi Visual Pertahanan Pentagon.

Kapal itu djadwalkan untuk melakukan kunjungan pelabuhan yang jarang terjadi di Vietnam pada hari Minggu.

Grup Serangan Kapal Induk Ronald Reagan telah beroperasi di Laut China Selatan sejak minggu lalu setelah menyelesaikan latihan bersama dengan kapal Jepang, Prancis, dan Kanada di Laut China Timur dan Laut Filipina bersama-sama dengan kapal induk USS Nimitz pada awal Juni, kata laporan media.

Pada hari Rabu, Penjaga Pantai AS USCGC Stratton melakukan transit di Selat Taiwan, sebuah langkah yang dilacak dan dipantau secara ketat oleh kapal Penjaga Pantai China (CCG), kata Gan Yu, juru bicara CCG.

Sementara itu pada hari Rabu 21 Juni 2023,, otoritas pertahanan di pulau Taiwan mengatakan mereka melihat kelompok kapal induk Angkatan Laut PLA Shandong ketika berlayar melalui Selat Taiwan ke arah barat daya ke Laut Cina Selatan, menurut laporan media di pulau itu.

Sejumlah pesawat mata-mata AS, termasuk pesawat patroli maritim P-8A, pesawat pengintai elektronik EP-3E, pesawat pengintai RC-135 dan pesawat tak berawak yang dicurigai, beroperasi di Laut China Selatan di ujung selatan Selat Taiwan.

Pada Rabu, perusahaan teknologi dan intelijen China MizarVision mengatakan dalam sebuah posting Weibo, mengutip data penerbangan sumber terbuka.

Ketika kapal induk Shandong berlayar melalui Selat Taiwan ke arah timur laut pada akhir Mei, pesawat pengintai RC-135 AS dengan sengaja menyusup ke area pelatihan kelompok kapal induk PLA untuk pengintaian dan gangguan, dan jet tempur profesional Angkatan Udara PLA J-16 dan intersepsi tegas terhadap pesawat mata-mata AS digembar-gemborkan oleh pihak AS, yang mencoba menyalahkan China atas ketegangan militer China-AS dan menekan China untuk berdialog menjelang Dialog Shangri-La yang diadakan pada awal Juni.