Ini 7 Mobil Baru Murah di Indonesia Tahun 2023, Harga Di Bawah Rp 150 Juta Dengan Banyak Pilihan

POS-KUPANG.COM - Sejumlah perusahaan otomotif masih terus manawarkan mobil murah di tahun 2023. Tak hanya mobil bekas, pada tahun perusahaan otomotif yang ada di Indonesia bahkan rela banting harga.

Bayangkan, Harga Mobil Baru Tahun 2023 ada yang berada di bawah Rp 250 Juta.

Sebut saja mobil baru dari perusahaan otomotif terkenal seperti Honda, Daihatsu, Suzuki, Toyota.

Pasar mobil murah di tahun 2023 juga masih dikuasi mobil LCGC atau mobil ramah lingkungan.

Selain itu, mobil-mobil LCGC juga irit bensin dan gampang perawatannya

Berikut daftar harga mobil murah yang bisa kamu pertimbangkan yang kami kutip dari Lifepal.

1. Toyota New Agya

Launching All New Agya Sport di Dealer Nusa Toyota Kupang pada Sabtu, 15 April 2023. (POS-KUPANG.COM/ASTI DHEMA)

toyota.astra.co.id

Toyota New Agya adalah pilihan pertama yang bisa kamu pertimbangkan. Sebab mobil ini cukup nyaman di kelasnya. Selain itu nama besar Toyota juga akan menjadi jaminan kualitas mobil ini.

Ada dua jenis mesin yang bisa kamu pilih, yakni 1.000 dan 1.200 cc. Pilihan transmisi juga ada dua yaitu, manual dan automatik.

Berikut daftar harga Toyota New Agya.

Toyota New Agya 1.0L G M/T | Rp 144,9 Juta

Toyota New Agya 1.2L G M/T | Rp 149,2 Juta

Toyota New Agya 1.2L G M/T TRD | Rp 154,54 Juta

Toyota New Agya 1.2L G A/T | Rp 162,74 Juta

Toyota New Agya 1.2L TRD A/T | Rp 170,39 Juta

2. Daihatsu New Ayla

New Astra Daihatsu Ayla di Lippo Plaza-Kupang, Jumat (5/5/2017). (POS KUPANG/YENI RAHMAWATI)

daihatsu.co.id

Mobil ini merupakan kembaran Toyota Agya. Sebab mesin dan desainnya mirip banget. Beda kedua mobil ini hanya pada mereknya saja.

Berikut daftar harga Daihatsu New Ayla.