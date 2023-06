HARAPAN SELALU ADA, Pasangan Artis Menanti 10 Tahun, Istri Terkejut Hasil Tes USG Hamil 4 Bulan

POS KUPANG.COM -- Banyak pasangan yang hingga kini belum juga punya anak. Namun jangan lekas putus asa. Harapan untuk punya momongan tentu saja selalu ada

Seperti halnya pasangan artis ini. Setelah menanti 10 tahun, kini sang istri malah terkejut saat mengetahui hasil tes USG menyebut kini sedang hamil 4 bulan

Kini pasangan itu sangat bahagia setelah 10 tahun menanti momongan, kini impian terwujud, tak sabar menimang anak pertama.

Seperti halnya yang dialami penyanyi Malaysia Min Yasmin dan suaminya, Julfekar.

Dilansir dari mediahiburan.my Jumat (23/6/2023), baru-baru ini Min Yasmin mengabarkan dirinya hamil anak pertama.

Baca juga: 30 Perempuan di Semarang dijual Pasangan Jadi PSK, Ada yang Sedang Hamil 7 Bulan

Tentu saja kehamilan ini disambut bahagia oleh Min Yasmin dan suaminya.

Setelah 10 tahun penantian, mereka akhirnya akan segera menimang anak pertama.

Kini usia kehamilannya memasuki minggu ke-17.

Min Yasmin mengumumkan kabar bahagia itu di akun Instagramnya.

Awalnya Min Yasmin syok tak menyangka kandungannya sudah berusia 4 bulan.

"Semalam Min ingat nak buat kejutan pada Bro Jul tentang berita kehamilan Min.

Tapi pagi ni, saat pergi scan, kami berdua terkejut sangat saat mengetahui rupanya kandungan dah 4 BULAN (17 minggu +)

Baca juga: Rayakan HUT IBI, Tim Puskesmas Menanga Flores Timur Kunjungi Ibu Hamil Risiko Tinggi

Terlebih-lebih saat doktor berkata ‘Waaa besar dah baby u & now the bones is growing’ Masya-Allah.

Apapun syukur yang teramat sangat atas rezeki yang tak ternilai ini," tulis Min Yasmin.