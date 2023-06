Jelang Liga 1, Live Indosiar Laga Persis Solo vs Persebaya Malam Ini Pukul 20.00 Wita

BAGAS REZA MURTI/BOLASPORT.COM

PERSIS VS JEONBUK - Jelang Liga 1, berikut link live streaming Indosiar laga Persis Solo vs Persebaya malam ini Sabtu 24 Juni 2023 mulai pukul 20.00 Wita. Foto laga Persis Solo vs Jeonbuk Hyundai Motors di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (17/6/2023).