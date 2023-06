Video Viral TikTok, Makan Lumpiah Basah Berkah di Bojong Gede dan Cibinong Terenak

POS-KUPANG.COM - Beredar informasi di Video Viral TikTok makan enak bojong gede dan sarapan enak bojong gede

Dalam tayangan di Video Viral TikTok menyebutkan lumpiah basah ini paling laris di bojong gede.

Menu lumpia basah omelet Rp 11.000, dan lumpia basa original Rp 15.000.

Ditambah ekstra topping bakso Rp 2.000, sosis Rp 2.000,

Lumpia basah enak ada di bojong gede dan buat warga bojong gede dan sekitarnya kalian wajib banget tau lumpia ini

Ini adalah lumpia dengan rasa yang paling enak di daerah bojong gede.

Harga murah banget bro. Ini lokais dan alamatnya, Jalan H Abdul Halim, blk CK No 23.

Kedung Waringin, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, samping sophie martin, sebrang Naluri Kopi.

Jangan lupa mampir dan cobain ya Lumpia Basah Berkah.

Lumpia dan Odeng Suki BerkahThank you so much @Tukang Visit. syudah mampir