Pemkab Sabu Raijua Gelar Rakor Komit Cegah Kematian Ibu dan Bayi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Jevon Agripa Dupe

POS-KUPANG.COM, SEBA - Pemkab Sabu Raijua berkolaborasi dengan USAID From The American People, Momentum Country Global and Leadership menggelar rapat koordinasi berupa Pertemuan Koordinasi Tim percepatan penurunan angka kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Sabu Raijua.

Rakor ini sebagai Komitmen pencegahan Kematian Ibu dan Kematian Bayi.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati (Wabup) Sabu Raijua Yohanis Uly Kale, Amd.,S.Pd. didampingi oleh Sekertaris Daerah kabupaten Sabu Raijua, Septenius Bule Logo.

Peserta Rakor yakni Kepala Puskesmas Se-kabupaten Sarai, tenaga kesehatan lainnya dan tokoh agama yang digelar di Home Stay Manna, Seba, Jumat 23 Juni 2023.

Baca juga: 240 Kepala Keluarga di Desa Tanajawa Sabu Raijua Terima Bantuan Beras

Melalui sambutan Wabup Yohanis mendorong seluruh tenaga kesehatan Sabu Raijua untuk berkomitmen menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi.

”Saya mendorong teman-teman tenaga kesehatan sekalian untuk Berkomitmen untuk menekan angka kematian ibu dan bayi hingga zero, karena Kasus kematian ibu dan bayi menjadi momok kita bersama, untuk itu saya mendorong agar kita tetap semangat, kita terus semangat untuk masa depan anak cucu kita,” ucap Wabup Yohanis.

Pada kesempatan tersebut Wabup Yohanis juga mengapresiasi seluruh tenaga kesehatan yang telah bekerja maksimal dan berterimakasih kepada pihak USAID From The American People, Momentum Country Global and Leadership, yang melakukan pendampingan pada pertemuan tersebut.

“Saya yakin teman-teman sudah bekerja luar biasa, semangat Tidak boleh putus, mari lakukan yang terbaik untuk melakukan pencegahan, Bupati dan Wakil Bupati tidak hebat, yang hebat adalah seluruh tenaga kesehatan yang ada terdiri dari Bidan, Perawat, Dokter dan Tenaga Kesehatan lainnya.

Kami juga berterimakasih kepada pihak USAID From The American People, Momentum Country Global and Leadership karena sudah bersama kami melalui berbagai hal untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi” Ungkap Wabup Yohanis.

Baca juga: Perpustakaan Digital Bagi Pengembangan Literasi Sabu Raijua

Benyamin Leu, perwakilan USAID From The American People, Momentum Country Global and Leadership, melalui Sambutannya menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan komitmen bersama untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di kabupaten Sabu Raijua.

“Kita berkomitmen untuk memperkuat Rumah Sakit dan Puskesmas untuk bersama mencegah kematian ibu dan kematian bayi di kabupaten Sabu Raijua.” ungkapnya.(cr22)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS