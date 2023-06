Pos Kamling Gloria Tuatuka Terbaik Se-Kabupaten Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Tapehen

POS-KUPANG.COM, OELAMASI - Kapolres Kupang AKBP Anak Agung Gde Anon Wirata memberikan penghargaan atau reward bagi tiga Pos Kamling terbaik se Kabupaten Kupang atau dalam wilayah hukum Polres Kupang.

Diurutan pertana Pos Kamling Gloria Tuatuka di Kelurahan Tuatuka Kecamatan Kupang Timur, lalu Juara 2 Pos Kamling Dusun IX Desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat, dan Juara 3 Pos Kamling Oebelo di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah kabupaten Kupang

Penghargaan ini diserahkan saat Apel Ketua Satuan Keamanan Lingkungan (Kasatkamling) dalam rangka meningkatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) menjelang Pemilu tahun 2024 di wilayah hukum Polres Kupang, di Lapangan Apel Polres Kupang, Rabu 21 Juni 2023.

Selain memberikan penghargaan, Kapolres Agung juga melaunching secara resmi Polisi RW Polres Kupang untuk selanjutnya bekerja sama dengan Kepala Desa dan Ketua RT/RW pada tempat tugasnya.

Baca juga: Warga Desa Rabeka Kabupaten Kupang Dapat Bantuan Sumur Bor dari Kapolri

“Satkamling adalah garda terdepan di setiap lingkungan RT atau RW pada Kelurahan atau Desa. Oleh karena itu, kehadirannya diharapkan mampu menjadi early warning terhadap potensi kejahatan dan dapat melakukan tindakan pencegahan secara cepat, sebagai bagian dari pemolisian yang prediktif,” ungkap Kapolres Agung.

Kapolres yang terkenal santun ini menuturkan, hal ini tentunya menjadi nilai penting kehadiran satkamling itu sendiri, karena awak satkamling baik ketua maupun pelaksananya adalah masyarakat setempat di mana mereka berdomisili.

Sehingga, lanjut AKBP Agung, masyarakat memiliki peran mandiri yang signifikan dalam menjaga keamanan dan keteraturan lingkungan serta menyelesaikan permasalahan demi kenyamanan bersama.

“Sebagaimana kutipan dari penyair asal Amerika Serikat bernama Ralph Waldo Emerson bahwa "the most powerful security system is the one you build within yourself’. Sistem keamanan yang paling kuat adalah sistem yang Anda bangun di dalam dirimu sendiri. Oleh karena itu, solidaritas warga adalah kunci utama kesuksesan penyelenggaraan satkamling,” urainya mengutip amanat Kapolri.

AKBP Agung menambahkan bahwa satkamling juga harus senantiasa bersinergi dengan TNI-Polri dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan dengan optimal.

Saat ini lanjut Kapolres Agung, satkamling memiliki peran sentral dalam upaya pemeliharaan kamtibmas, terlebih kita akan menghadapi agenda nasional yaitu pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

"Saya berpesan agar kehadiran satkamling harus betul-betul bisa menjadi cooling system di lingkungannya masing- masing, jangan ada perpecahan karena perbedaan pilihan, karena persatuan dan kesatuan bangsa adalah hal utama yang harus dipertahankan serta kita jaga bersama. Kita harus mendukung penyelenggaraan pesta demokrasi, karena keberhasilan ini akan menjadi lompatan besar bagi Indonesia untuk mewujudkan demokrasi yang mapan dalam menyongsong Visi Indonesia Emas yang kita cita-citakan bersama,” tambahnya.

Baca juga: Julie Laiskodat Siap Bertarung di Pilgub NTT, NasDem Kabupaten Kupang Sebut Salah Satu Kader Terbaik

Berdasarkan data satkamling yang telah divalidasi oleh Korbinmas Baharkam Polri pada awal tahun 2023, menunjukkan bahwa dari total 230.028 Pos Satkamling di seluruh Indonesia hanya 60 persen yang aktif atau sebanyak 134.753 Pos Satkamling, sedangkan 95.275 Pos Satkamling dinyatakan tidak aktif.

Oleh karena itu, diperlukan peran dari seluruh masyarakat dan stakeholder terkait, untuk melakukan upaya revitalisasi satkamling, dengan mengaktifkan serta memberdayakan kembali satkamling yang ada di lingkungannya masing- masing, maupun membentuk satkamling baru sesuai target yang telah disepakati bersama.