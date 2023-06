Jelang Liga 1, Pemain Bali United Jadi Pemain Terbaik FIFA Match Day Timnas Thailand 

POS-KUPANG.COM- Jelang Liga 1, pemain belakang yang tengah persiapan menjadi bagian dari Bali United, Elias Dolah terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga FIFA Match Day Timnas Thailand menghadapi Hong Kong hari Senin (19/6/2023) lalu.

Seperti diketahui Elias Dolah terpilih sebagai Man of The Match melalui postingan twitter federasi sepak bola dari Thailand Changsuek usai laga yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Thailand.

Dolah sendiri sudah kembali bergabung dengan Bali United hari Selasa (20/6/2023) dan langsung merapat ke Training Center Bali United, Pantai Purnama, Gianyar.

Elias Airlines, sebutan Federasi Thailand untuk pemain keturunan Swedia tersebut sukses menjaga jantung pertahanan Gajah Putih dari serangan Hong Kong.

“Elias Dolo, bek Timnas Thailand pemenang hadiah Man of the the Match dalam pertandingan ini,” tulis akun official Twitter Changsuek.

Pemilik nomor punggung 4 di Bali United dan Thailand ini pun akan kembali menjalani latihan bersama Serdadu Tridatu hari Rabu (21/6/2023) sore di Training Center Bali United, Pantai Purnama, Gianyar.

“Hari ini Dolah sudah kembali di latihan. Sekarang dia harus kerja keras sama pelatih fisik untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi sesame pemain dalam tim ini. Selain itu juga, dia mulai pelajari taktikal bersama Bali United agar punya chemistry dalam tim,” ungkap pelatih Bali United, Stefano Cugurra.

Elias Dolah juga hari Rabu (21/6/2023) mulai terlihat menyelesaikan tahapan medical check up sebelum benar-benar resmi bergabung menjadi bagian dari Serdadu Tridatu.(*)

