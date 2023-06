FIFA Matchday Indonesia vs Argentina, Diincar Klok dan Struick, Jersey Alvarez Jatuh ke Dimas Drajad

POS-KUPANG.COM – Laga FIFA Matchday Timnas Indonesia vs Argentina yang telah rampung, Senin (19/6/2023) menyimpan banyak cerita, salah satunya menukar jersey.

Salah satu jersey yang paling banyak diincar adalah jersey milik bomber Manchester City, Julian Alvarez.

Kabarnya, jersey ini diincar Marc Klok dan Rafael Struick, namun justru jatuh ke tangan bomber Persikabo Dimas Drajad, begini kisahnya.

Ada sejumlah cerita menarik tersaji paska laga Timnas Indonesia vs Argentina. Salah satunya soal momen sejumlah pemain Indonesia bertukar seragam dengan pemain Argentina.

Salah satunya pemain Indonesia yang mendapatkan seragam Argentina adalah Dimas Drajad. Dia mendapatkan seragam milik bomber Manchester City, Julian Alvarez.

Penyerang berusia 23 tahun itu baru saja berhasil mengantarkan Man City meraih treble atau tiga gelar.

“Terima kasih atas kerendahan hati Anda untuk bertukar jersey. Pemain luar biasa,” tulis Dimas Drajad di Instagram.

KOMPAS.com coba menggali lebih dalam di balik keberhasilan Dimas Drajad mendapatkan kostum Julian Alvarez.

Kepada KOMPAS.com, Rabu (21/6/2023), Dimas Drajad mengaku memang sudah mengincar kaus Julian Alvarez.

"Iya waktu di lorong sebelum masuk ke lapangan saya bilang ke Julian,'can change jersey with me bro after game.' Dia bilang its okey after game ya. In the locker room," kata Dimas Drajad.

Namun, keinginannya tersebut nyaris tidak membuahkan hasil. Dimas rupanya punya saingan.

Menurut bomber Persikabo tersebut, ada beberapa pemain yang juga mengincar seragam Julian Alvarez, seperti Marc Klok dan Rafael Struick. Namun, Julian Alvarez tetap berkomitmen pada janjinya.

"Iyah dia sangat baik. Beberapa pemain minta bajunya waktu di tengah lapangan. Namun, dia tolak dan dia bilang sudah janji sama nomor 9 temanmu (Dimas)," ujarnya.

Karena itu, Dimas Drajad sangat tersanjung dengan sikap Julian Alvarez.