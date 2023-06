POS-KUPANG.COM - Sahabat wiatawan nusantara dan mancanegara, beredar di Video Viral TikTok Video Viral TikTok, Tempat Wisata Terbaru Nuansa Agro dan Hotel di Cisarua, Bogor.

Dalam tayangan Video Viral TikTok berdurasi singkat memperlihatkan Cisarua Green World Adventure atau CIGWA.

Lokasi wisata ini kombinasi antara agro dan hotel dan sangat unik. Ada penginapan dan santoroninya.

Dala, tanyang di Video Viral TikTok, Ini Tempat Wisata Terbaru Nuansa Agro dan Hotel di Cisarua, Bogor kolam renangnya sangat luas.

Untukmandi di kolam renang ini bis atampung orang sekampung dan info di Video Viral TikTok.

Banyaklokasi spot foto yang unik dan bernuasan agro, ada taman kelinci.

MAkanannya di hotel dan lokasi wisata ini juga sangat enak. (penulis Ferry Ndoen)

Komentar warga net:

Cigwa - Cisarua Green World Advanture | Tempat Wisata Agro & Hotel Unik Bernuansa Santorini dan Cave di puncak Bogor wisata bogor wisata puncak bogor zona bogor

cigwa cigwa indonesia cigwa bogor cigwa puncak visit bogor explore bogor hotel puncak puncak

DJ What You Come X Teki Gan Pargoy Santuy - Kelud Music

vonakak untuk renang doang brpa htm nya? terus nyewa gajebo apa gmn?

wisata 1 menit dari rumah

aku kemarin camping d sana

Rahma@yoshifa_06 banyak tempat bagus padahal buat foto,kita cmn berenang doang sih.

Baca juga: Kuliner NTT, Makan Buah Labu Timor di Brisbane-Australia, Kenangan Pesawat Jatuh di Pulau Sabu

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS

LOKASI WISATA CISARUA - Inilah lokasi wisata Cisarua Bogor (Video Viral)