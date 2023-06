Buoyant Montessori School di Kota Kupang Beri Kesempatan Bagi Anak Disabilitas

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Buoyant Montessori School (BMS) Kupang telah memberi kesempatan bagi anak disabilitas untuk mendapat pendidikan dengan kualitas yang baik.

Anak-anak disabilitas mendapat ruang dan tempat di BMS Kupang untuk mengikuti rangakaian pendidikan yang ada.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Dumuliahi Djami menyampaikan ini ketika menghadiri wisuda siswa BMS Kupang, Senin 12 Juni 2023, bertajuk "light up your dreams and see the future".

Dumuliahi menyebut prosesi wisuda terhadap 18 anak TKK maupun 8 orang siswa SD, memberi hal baik.

Kendatipun siswa di sekolah itu sangat terbatas, namun, proses belajar sangat menyenangkan. Semua guru mengajar penuh kesabaran dengan kecintaan dalam memberi pengajaran.

"Karena kepala sekolah dan guru itu memberi cintanya. Yang wisuda juga ada yang disabilitas tapi dia menjadi luar biasa hari ini. Saya berterima kasih kepada para guru," ujar dia.

Dia menyakini sasaran pendidikan dari BMS ini sangat berbeda.

Dumuliiahi mendorong agar penyelesaian pengerjaan gedung baru dari sekolah ini. Dalam perencanaan juga, pemerintah tengah menyiapkan sekolah ramah disabilitas tiap kecamatan, dan BMS menjadi rujukan pembelajaran sekolah lainnya.

"Tiap kecamatan ada, mulai dari PAUD, SD sampai SMP. Kita musti mempersiapkan di sekolah negeri ini sehingga anak disabilitas diluar sana bisa belajar dengan mutu seperti di BMS," kata dia.

Menurut Dumuliahi, BMS Kupang punya orientasi pendidikan yang handal.

Ia yakin ke depan sekolah ini akan terus memberi kesempatan bagi anak-anak, khususnya anak disabilitas dengan kurikulum yang cakap.

Ketua Yayasan Generasi Cahaya Bangsa, David Fulbertus mengaku ikut senang dengan proses wisuda yang dilakukan kali ini. Ia sendiri mengikuti secara benar terkait proses belajar siswa di sekolah tersebut.

Dia menyebut perjalanan yang panjang dari jenjang pendidikan. Ia berharap agar anak-anak yang sudah diwisudakan bisa mengimplementasikan bahan ajar yang diberikan.