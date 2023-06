Putri Ariani Bikin Bangga Indonesia di America's GotTalent,Penonton Nangis,Simon Cowell:Suaramu Khas

POS KUPANG.COM -- Satu lagi anak Indonesia yang sukses membuktikan kemampuan di kontes pencarian bakat di luar negeri

Kali ini, Putri Ariani bikin bangga dengan mendapat Golden Buzzer dari juri America's Got Talent Simon Cowell

Sebagian penonton yang ada di studio pun larut dalam keharuan. Mereka sampai mengusap air mata . Apalagi Putri Ariani merupan gadis remaja yang tunanetra

Mendapat Golden Buzzer merupakan keinginan para kontestan Americas Got Talent

Sebab, tiket Golden Buzzer merupakan jalur cepat ke panggung pertunjukan langsung. Jika Anda tampil di depan juri di America's Got Talent dan mereka sangat menyukai apa yang mereka lihat

Itu menunjukan para juri mengakui dan memuji bakat kontestan tersebut

Dan, Golden Buzzer didapat penyanyi asal Indonesia Putri Ariani . Kesuksesan itu sekaligus menggemparkan panggung merica's Got Talent!

BANGGA -- Putri Ariana bikin bangga Indonesia setelah dapat Golden Buzzer dari juri America's Got Talent Simon Cowell (Via Grid.ID)

Putri Ariani berhasil mendapatkan Golden Buzzer dari juri America's Got Talent Simon Cowell salah satu juri yang cukup tegas dalam kontes tersebut.

Didampingi orang tua, Putri Ariani sempat terlihat gugup sebelum naik ke panggung America's Got Talent.

Namun rasa gugup tersebut langsung hilang sesaat setelah ia duduk dan memainkan piano sambil bernyanyi lagu karangannya sendiri.

"Tantangan terbesar saya adalah orang melihat saya sebagai orang buta, bukan sebagai musisi."

"Tapi saat aku bernyanyi, aku merasa seperti superstar," kata Putri di kamera America’s Got Talent dikutip dari YouTube America's Got Talent, Rabu (7/6/2023).

Simon Cowell memberikan ucapan selamat pada Putri Ariani di ata panggung America's Got Talent. (YouTube Americas Got Talent Via Grid.ID)

Selain itu, Putri juga berhasil membawakan lagu John Elton “Sorry Seems to Be the Hardest Word” dengan suaranya yang khas dan merdu.

Perempuan berusia 17 tahun ini berharap bisa melanjutkan sekolah di Juilliard School yang merupakan sekolah seni di New York, Amerika Serikat.