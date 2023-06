Penyanyi Asal Riau Putri Ariani Pukau Juri America’s Got Talent, Tuai Pujian Simon Cowell

POS-KUPANG.COM - Penyanyi asal Riau Indonesia, Putri Ariani memukau juri dan penonton America's Got Talent 2023, panggung ajang pencarian bakat.

Gadis berusia 17 tahun ini mendapat standing ovation dari keempat juri America's Got Talent, yakni Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel, dan Sofia Vergara.

Ia menyabet Golden Buzzer dari Simon Cowell.

"Tantangan terbesar saya adalah orang melihat saya sebagai orang buta, bukan sebagai musisi," kata Putri Ariani saat memperkenalkan diri.

Putri Ariani didampingi ayah dan ibunya saat mengikuti audisi America's Got Talent.

Sambil memainkan piano, Putri Ariani menyanyikan lagu ciptaannya sendiri.

Para penonton di studio tampak berkali-kali bertepuk tangan mendengar suara Putri Ariani yang merdu.

Penyanyi asal Riau, Putri Ariani tampil di America’s Got Talent baru-baru ini.

Ketika Putri Ariani selesai menyanyi, Simon Cowell naik ke panggung dan menghampiri remaja tersebut.

Simon memuji penampilan Putri Ariani dan memintanya untuk membawakan satu lagu lainnya.

“Saya bilang saya sangat suka suaranya, saya minta bawakan lagu kedua,” kata Simon dikutip dari kanal YouTube America’s Got Talent, Rabu 7 Juni 2023.

Putri Ariani kemudian membawakan lagu “Sorry Seems to Be the Hardest Word” dari Elton John.

Putri Ariani mengatakan dia mendedikasikan lagu itu untuk Simon.

Lagi-lagi suara Putri Ariani membuat penonton satu studio bertepuk tangan. Bahkan beberapa penonton berdiri dari tempat duduknya dan memberikan tepuk tangan untuk Putri Ariani.

Para America’s Got Talent juga memberikan standing ovation untuk Putri Ariani.

