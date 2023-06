Nenek 70 Tahun Jadi PSK, Tarif Mulai Rp 4.000 Sekali Kencan, Pelanggan Bukan Orang Dewasa

POS-KUPANG.COM - Berikut ini kisah tentang seorang nenek 70 tahun menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Jakarta. Dia mematok tarif mulai Rp 4 .000 sekali kencan.

Sosok pelanggan nenek itu bikin miris. Mereka yang menggunakan jasa sang nenek adalah bocah sekolah dasar (SD).

Hal ini diungkapkan oleh Dokter Spesialis Kelamin dan Kulit, Dewi Inong Irana saat jadi bintang tamu dalam acara podcast yang disiarkan kanal YouTube Macan Idealis.

Awalmya Dewi Inong Inara menjelaskan mengenai pasien yang mengidap HIV karena memiliki hobi melakukan hal tak senonoh pada orang-orang tuna susila.

“Laki-laki tuna susila tuh di suatu taman di Jakarta Timur tuh. Kalau malam berubah loh, jadi tempat itu loh. Cobain sekali-sekali kalau mau," ungkap Dewi Inong Inara.

"Di mana dok, taman mana?” tanya host.

"Haha, taman mana nggak usah disebut dulu nanti aja dii belakang ini layar ya. Mau kesana yuk kita, kalau perlu," jawab Dewi Inong Inara.

Kemudian Dewi Inong Inara menceritakan pengalamannya bertemu dengan seorang lansia di daerah Jakarta.

Lansia berusia 70 tahun itu mengaku masih menjual diri. Pelanggannya bukan orang dewasa, melainkan bocah SD.

Yang lebih mencengangkan lagi, lansia tersebut mematok tarif mulai Rp 4.000.

"Oh ya itu ada loh nenek-nenek jualan miss V ya. Buat orang dewasa udah nggak laku karena udah kendor gitu umur 70 an, buat anak SD untuk uang 4 ribu," sebutnya.

“Rp 4 ribu bayar oh my god, nenek-nenek umur 70 an jadi wanita tuna Susila karena mereka nggak ada siapa yang mengurus. Oh my god ini Pemda DKI perlu nonton," timpal host.

“Bukan hanya DKI tempat lain DKI udah ada pendampingan di rumah lansia kita kemarin saya juga kan saya juga di kelompok studi demitologi griatry Indonesia. Itu ada diambilin mereka terus ditaruh di situ. Kasih makan yakan," tambah Dewi Inong Inara.

“Itu anak SD dateng gitu dok- kan? Beneran anak SD itu dok?” tanya host.

