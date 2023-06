Kader Posyandu, PKK Desa dan KPM di Kabupaten Timor Tengah Utara Ikut Kegiatan Emo Demo

PELATIHAN - Pelaksanaan kegiatan pelatihan Emotional Demonstration (Emo Demo) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh Save the Children, Senin, 6 Juni 2023

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Program Better Investment for Stunting Alleviation (BISA) dalam hal ini Save the Children menggelar Pelatihan Emotional Demonstration (Emo Demo) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Emo Demo ini diselenggarakan bagi kader posyandu, PKK desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM), tenaga gizi, tenaga promosi kesehatan dan bidan desa di Kabupaten TTU.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Livero, Senin, 5 Juni 2023 dan dihadiri oleh para peserta dari berbagai desa di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Saat diwawancarai, District Coordinator BISA NTT, Dev Taunu mengatakan, langkah tersebut ditempuh Save the Children dalam upaya membantu penanganan stunting, terintegrasi dengan Pemda TTU.

Ia menjelaskan, pihaknya fokus pada aspek pembentukan pemahaman kepada masyarakat untuk mengubah perilaku hidup mereka. Pemda TTU telah mengalokasikan anggaran untuk pemberian makanan tambahan (PMT).

Save the Children, kata Dev, mengambil peran penting dalam dalam kolaborasi penurunan angka prevalensi stunting ini dengan menunjang aspek pengetahuan perihal pola hidup masyarakat.

Ia menegaskan bahwa, kegiatan yang diselenggarakan pada kesempatan itu merupakan tahap kedua.

Kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan pada Bulan Maret 2023 lalu.

Para peserta kegiatan ini berasal dari Desa Amol, Desa Femnasi, Desa Fatusene, Desa Fafinesu, dan Desa Fafinesu A. Selain itu, Save the Children juga mengundang beberapa pihak yang tertarik untuk mereplikasi kegiatan tersebut ke dalam kegiatan mereka yakni dari Desa Nian, Desa Bijaepasu dan Desa Akomi.

"Jadi ini adalah bentuk kolaborasi bersama dengan Pemda TTU dalam hal ini teman-teman di Dinas Kesehatan untuk penanganan stunting terintegrasi di Kabupaten TTU," ungkapnya.

Selaras dengan mimpi Pemda TTU, Save the Children berpartisipasi aktif dalam menekan angka prevalensi stunting. Penurunan angka prevalensi stunting ini dilakukan melalui kolaborasi kegiatan baik itu melalui kegiatan yang bersumber dari dana desa maupun dari Program BISA yakni dari Save the Children.

Dikatakan Dev, alasan mendasar Save the Children mengundang kader posyandu, PKK desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM), tenaga gizi, tenaga promosi kesehatan dan bidan desa di Kabupaten TTU untuk hadir mengikuti kegiatan ini karena mereka adalah "ujung tombak" pelaksanaan kegiatan penurunan angka prevalensi stunting di desa.

Para peserta kegiatan ini diundang agar mereka bisa memberdayakan semua masyarakat di desa supaya masyarakat memiliki kapasitas dan pemahaman yang sama dan mereka bisa berubah.

"Jadi kita langsung menyentuh ke sasarannya lewat kader posyandu karena mereka yang setiap hari berhubungan langsung dengan masyarakat di desa," tutupnya. (*)

