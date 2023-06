Hasil Terbaru Jajak Pendapat LSI, Prabowo Menang Telak Hadapi Ganjar Pranowo, Tapi Ini Syaratnya

POS-KUPANG.COM - Berdasarkan jajak pendapat terbaru yang dilaksanakan Lingkar Survei Indonesia atau LSI Denny JA, calon presiden Prabowo Subianto akan menang telak dari Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang.

Hanya saja syaratnya, adalah calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, tak mendapatkan tiket untuk maju dan bertarung pada pesta akbar demokrasi Indonesia, Pilpres 2024 mendatang.

Apabila mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak mendapatkan tiket untuk Pilpres 2024, maka Prabowo Subianto tak akan terlalu sulit mengalahkan Ganjar Pranowo yang diusung PDIP pada ajang bergengsi tersebut.

Hal ini dibeberkan peneliti senior LSI Denny JA, Ade Mulyana, saat konferensi pers tentang hasil survei LSI Denny JA di kantornya, Jakarta Timur, Senin 5 Juni 2023.

"Ketuk palu Mahkamah Agung yang mungkin memenangkan gugatan Moeldoko atas Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bisa menjegal Anies," ujar Ade Mulyana dalam keterangannya.

"Kemungkinan kalahnya Partai Demokrat versi AHY di Mahkamah Agung, memang sampai sekarang belum pasti. Tapi kemungkinan itu tak bisa sama sekali diabaikan," jelas Ade Mulyana.

Hal lain yang juga memberatkan langkah NasDem, adalah gugatan hukum ke MA, juga kasus hukum yang menimpa petinggi Partai NasDem Johnny G Plate yang telah dijebloskan ke balik jeruji besi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus yang dialami Sekjen Partai NasDem tersebut, lanjut dia, juga bisa menjadi persoalan serius yang akan mewarnai langkah-langkah Koalisi Perubahan untuk Persatuan pada Pilpres 2024 mendatang.

Dengan demikian, katanya, apabila Partai Demokrat atau Partai NasDem tak lagi mencalonkan Anies Baswedan, maka Anies Baswedan dipastikan gagal melangkah ke arena Pilpres 2024. Sebab tak mencapai minimum 20 persen untuk pencalonan presiden.

"Tanpa kehadiran Anies sebagai capres, maka Pilpres 2024 hanya diikuti oleh All The President’s Men. Yakni head to head Prabowo versus Ganjar," jelas dia.

Hasil survei LSI Denny JA menyatakan, hasil dukungan capres tertutup tiga nama yakni Prabowo, Ganjar, Anies, Prabowo unggul tipis dengan 33,9 persen.

Ganjar di angka 31,9 persen dan Anies sebesar 20,8 persen. Prabowo menang dengan selisih 2,0 persen saja di atas Ganjar.

Sedangkan jika head to head Prabowo versus Ganjar, Prabowo jadi pemenang dengan selisih 7,2 persen.

Elektabilitas Prabowo sebesar 50,4 persen, Ganjar 43,2 persen, dan 6,4 persen menyatakan tidak tidak tahu atau tidak Jawab.