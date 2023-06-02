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Promo Alfamart Terbaru 2-4 Juni Beli Sunlight Cuci Piring Gratis IndomieGoreng, Minyak Goreng Murah

Promo Alfamart Jumat sabtu minggu Terbaru 2-4 Juni Beli Sunlight Cuci Piring Gratis IndomieGoreng, Minyak Goreng Murah

Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
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PROMO ALFAMART - Promo Alfamart Terbaru 2-4 Juni Beli Sunlight Cuci Piring Gratis IndomieGoreng, Minyak Goreng Murah 

Dengan nama promo Jumat Sabtu Minggu, maka periode Promo Alfamart ini hanya 3 hari saja yakni tanggal 2- 4 Juni 2023

Ada berbagai produk yang masuk dalam Promo Alfamart, ada minyak goreng, sabun mandi. deterjen, popok bayi, susu dan lainnya.

Inilah selengkapnya Promo Alfamart jumat sabtu minggu :

1. Promo Alfamart Jumat Sabtu Minggu

Promo Jumat Sabtu Minggu berlangsung mulai hari ini 2-4 Juni 2023

Alfamart Minyak goreng 2 Liter pouch Rp33.500

Camar Minyak goreng 2 Liter pouch Rp33.900, bayar pakai Ovo Rp 31.900

Harumas Minyak goreng 2 Liter pouch Rp33.900, bayar pakai Ovo Rp31.900

Sovia Minyak goreng 2 Liter pouch Rp34.400,  bayar pakai Ovo Rp 32.400

Fortune Minyak goreng 2 Liter pouch Rp34.500,  bayar pakai Ovo Rp 32.500

Sania Minyak goreng 2 Liter pouch Rp34.600,  bayar pakai Ovo Rp 32.600

Sunco Minyak goreng 2 Liter pouch Rp34.900,  bayar pakai Ovo Rp32.900

Tropical Minyak goreng 2 Liter pouch Rp35.900,  bayar pakai Ovo Rp33.900

Raja platinum beras super 5 kg Rp 67.500

Emina Cheese shred 160 gram, cheese mozza Rp 10.900

Sedaap mie kuah all varian Rp 13.000/5 pcs

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Sumber: Pos Kupang
Tags
Promo Alfamart
Promo Jumat Sabtu Minggu
Minyak goreng
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