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Promo Alfamart Terbaru 2-4 Juni Beli Sunlight Cuci Piring Gratis IndomieGoreng, Minyak Goreng Murah
Promo Alfamart Jumat sabtu minggu Terbaru 2-4 Juni Beli Sunlight Cuci Piring Gratis IndomieGoreng, Minyak Goreng Murah
Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
Dengan nama promo Jumat Sabtu Minggu, maka periode Promo Alfamart ini hanya 3 hari saja yakni tanggal 2- 4 Juni 2023
Ada berbagai produk yang masuk dalam Promo Alfamart, ada minyak goreng, sabun mandi. deterjen, popok bayi, susu dan lainnya.
Inilah selengkapnya Promo Alfamart jumat sabtu minggu :
Promo Jumat Sabtu Minggu berlangsung mulai hari ini 2-4 Juni 2023
Camar Minyak goreng 2 Liter pouch Rp33.900, bayar pakai Ovo Rp 31.900
Harumas Minyak goreng 2 Liter pouch Rp33.900, bayar pakai Ovo Rp31.900
Sovia Minyak goreng 2 Liter pouch Rp34.400, bayar pakai Ovo Rp 32.400
Fortune Minyak goreng 2 Liter pouch Rp34.500, bayar pakai Ovo Rp 32.500
Sania Minyak goreng 2 Liter pouch Rp34.600, bayar pakai Ovo Rp 32.600
Sunco Minyak goreng 2 Liter pouch Rp34.900, bayar pakai Ovo Rp32.900
Tropical Minyak goreng 2 Liter pouch Rp35.900, bayar pakai Ovo Rp33.900
Raja platinum beras super 5 kg Rp 67.500
Emina Cheese shred 160 gram, cheese mozza Rp 10.900
Sedaap mie kuah all varian Rp 13.000/5 pcs