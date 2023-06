Prediksi Liga Inggris, Karim Benzema Hengkang dari Real Madrid Jadi Berita Buruk Buat Arsenal 

POS-KUPANG.COM- Prediksi Liga Inggris, keluarnya Karim Benzema dari Real Madrid dapat memengaruhi rencana transfer Arsenal di tengah pembaruan Vinicius Jr.

Striker Real Madrid, Karim Benzema akan bergabung dengan klub Arab Saudi Al Ittihad, menurut laporan terbaru.

Ikon Real Madrid Karim Benzema akan bergabung dengan klub Arab Saudi Al Ittihad dengan status bebas transfer musim panas ini, menurut beberapa laporan.

ESPN mengklaim bahwa Benzema akhirnya akan meninggalkan Stadion Bernabeu setelah 14 tahun penuh trofi di ibukota Spanyol.

Tapi ini berpotensi menjadi berita buruk bagi Arsenal mengingat Real Madrid akan mencari penyerang tengah baru dan Los Blancos telah banyak dikaitkan dengan kepindahan Gabriel Jesus selama 12 bulan terakhir.

The Gunners baru saja mendatangkan Jesus dari Manchester City musim panas lalu, tetapi laporan pada saat itu mengklaim bahwa Real ingin mengejar pemain internasional Brasil itu tetapi tidak dapat melakukannya karena peraturan tentang paspor Spanyol.

"Real Madrid dan khususnya Carlo Ancelotti adalah penggemar berat Gabriel Jesus," guru transfer Fabrizio Romano mengatakan kepada podcast The Here We Go tahun lalu.

“Yang terjadi adalah mereka tidak bisa bernegosiasi dengan Manchester City atau dengan Gabriel karena masalah paspor. Pada saat itu di bulan Mei, Juni dan Juli, tidak mungkin bagi Real Madrid untuk melanjutkan, tetapi dia adalah salah satu target utama Ancelotti setelah kehilangan Kylian Mbappe.” kata Fabrizio Romano.

Aturan Spanyol melarang lebih dari tiga pemain non-Uni Eropa dalam skuad tim, dengan Real tidak dapat mengejar Jesus karena mereka memiliki rekan tim internasionalnya Eder Militao, Rodrygo dan Vinicius Jr di buku mereka.

Namun, Vinicius sejak itu memenuhi syarat untuk mendapatkan paspor Spanyol, yang berarti bahwa ini tidak akan menjadi masalah jika mereka kembali menggantikan mantan pentolan City tersebut.

Jesus menikmati kampanye debutnya yang luar biasa di London utara, mencetak sepuluh gol Liga Premier dan memberikan lima assist lagi - angka yang bahkan lebih mengesankan ketika Anda menganggap dia menghabiskan bagian terbaik dari empat bulan cedera.(*)

Sumber : football-london

