Topan Betty Hantam Filipina, Belasan Ribu Orang Mengungsi, Sekolah dan Kantor Ditutup

POS-KUPANG.COM - Topan Betty (Mawar) menghantam Filipina sejak awal pekan ini mengakibatkan belasan ribu orang mengungsi, sekolah dan kantor ditutup, pelayaran dan penerbangan pun ditutup.

Seperti dilansir dari beberapa media online, Topan Betty telah mempengaruhi lebih dari 11.000 orang dan memaksa lebih dari 5.000 orang meninggalkan rumah mereka di Filipina, kata Dewan Manajemen dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional pada hari Selasa.

Topan tersebut telah berdampak pada 11.264 orang di berbagai wilayah, termasuk Lembah Cagayan, Luzon Tengah, Visayas Barat, dan Wilayah Administratif Cordillera.

Saat ini, 3.483 orang mencari perlindungan di pusat-pusat evakuasi, sementara 381 orang telah meninggalkan rumah mereka tetapi tetap tinggal di tempat lain, kata dewan tersebut dalam sebuah laporan.

Otoritas Bandara Internasional Manila (MIAA) telah melaporkan pembatalan setidaknya 14 penerbangan pada hari Selasa karena cuaca buruk yang disebabkan oleh Topan Betty.

Saat ini terletak sekitar 315 kilometer (195 mil) timur Basco di Batanes, sebuah provinsi kepulauan di Filipina. Ini memiliki angin berkelanjutan maksimum 150 kilometer per jam (93 mil per jam) di dekat pusatnya, dengan hembusan mencapai hingga 185 kilometer per jam (115 mph), menurut buletin siklon tropis dari Administrasi Layanan Atmosfer, Geofisika, dan Astronomi Filipina.

Pihak berwenang Filipina mulai mengevakuasi ribuan penduduk desa, menutup sekolah dan kantor, dan memberlakukan larangan berlayar pada Senin ketika Topan Betty mendekati provinsi utara negara itu.

Betty diperkirakan akan memperkuat monsun barat daya, mengakibatkan curah hujan tinggi di Occidental Mindoro, provinsi barat Filipina, hingga Rabu.

Sebelumnya diberitakan, Topan Betty (Mawar) sudah berada di atas perairan timur Batanes dan Kepulauan Babuyan provinsi Cagayan pada Senin malam, 29 Mei, perlahan bergerak ke utara barat laut.

Pada pukul 22.00 hari Senin, Betty berada 385 kilometer sebelah timur Basco, Batanes, atau 440 kilometer sebelah timur Calayan, Cagayan.

Itu terus meningkatkan monsun barat daya atau habagat.

"Meskipun sedikit percepatan masih mungkin terjadi dalam 12 jam ke depan, Topan Betty diperkirakan akan bergerak lambat antara malam ini dan Rabu (31 Mei) karena berbelok lebih ke utara di atas perairan timur Batanes," kata Badan Atmosfer, Geofisika, dan Filipina. Administrasi Layanan Astronomi (PAGASA) dalam buletin jam 11 malam.

Topan tersebut mempertahankan kekuatannya pada Senin malam, dengan kecepatan angin maksimum 155 kilometer per jam dan hembusan hingga 190 km/jam.

Karena Betty sudah lebih jauh dari daratan Luzon, sinyal angin siklon tropis telah dicabut di beberapa daerah.

