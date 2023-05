Jadwal Tinju Dunia, Claressa Shields Berambisi Tumbangkan Sang Penantang Maricela Cornejo

POS-KUPANG.COM- Jadwal Tinju Dunia, Claressa Shields petinju profesional Amerika pemegang gelar kelas menengah super putri WBC dan IBF sejak 2017, dan gelar kelas menengah super Women Boxing Archive Network sejak Januari 2018 siap hadapi Maricela Cornejo.

Pertandingan kedua petinju putri ini akan digelar di Detroit pada Sabtu 3 Juni 2023 yang merupakan acara tinju pertama di Little Caesars Arena dan disiarkan langsung di DAZN di superstar Tinju AS dan Kanada dan Claressa “G.W.O.A.T” milik Michigan.

Sebelum berlaga sesungguhnya, Claressa Shields melontarkan ambisinya untuk menumbangkan sang penantang Maricela Cornejo.

Ia siap membawa tinju besar kembali ke Detroit dan akan melakukannya bersama dua aksi musik mani dari The Motor City sebagai superstar hip-hop Detroit Kash Doll dan legenda Motown the Four Tops diatur untuk memainkan peran kunci dalam perayaan di Little Caesars Arena di Detroit.

Empat Atasan akan menyanyikan Lagu Kebangsaan sebelum acara utama malam itu.

Sementara Kash Doll akan membawa Shields ke atas ring saat dia berjalan untuk mempertahankan mahkota kelas menengahnya yang tak terbantahkan melawan penantang teratas Maricela Cornejo.

Baca juga: Jadwal Tinju Dunia, Ryan Garcia Ungkap Tiga Calon Lawan Berikutnya

“Saya sudah lama tidak sabar untuk bertarung di Little Caesars Arena" tegas Shieleds.

"Dan memiliki Kash Doll dan Four Tops sebagai bagian dari acara ini akan membuatnya semakin istimewa,” kata Shields.

“Masters of Motown dan Queen of Detroit bergabung dengan Queen of Flint…Saya tidak sabar menunggu tanggal 3 Juni!” tambahnya.

Mengutip kata-kata pedih dari lagu hitnya, Kash Doll berkata, “Jalankan uang saya. Semua taruhan ada di Perisai!”

The Four Tops, mengungkapkan kegembiraan mereka untuk tanggal 3 Juni, menyatakan: “Kami The Four Tops sangat bangga menyanyikan lagu kebangsaan dan mewakili kota Detroit di Claressa Shields vs. Maricela Cornejo di Little Caesars Arena".

Mereka mendoakan yang terbaik untuk kedua petarung dalam pertarungan hebat antara dua petinju wanita terbaik dalam bisnis ini.

Baca juga: Jadwal Tinju Dunia, Ladeni Tantangan Daniel Dubois, The Gypsy King Sebut Oleksandr Usyk Badut

“Detroit telah menjadi pusat olahraga dan budaya selama beberapa dekade. 3 Juni adalah kembalinya kejuaraan tinju ke Detroit dan kami ingin menyoroti kota ini dengan segala kemegahannya,” kata Dmitriy Salita, Presiden Salita Promotions, promotor acara tersebut.

“3 Juni siaran langsung di DAZN di Little Caesars Arena adalah tempatnya, dengan aksi kejuaraan di dalam ring dan suasana legendaris untuk memberi para penggemar di Detroit dan seterusnya cita rasa Motown 2023. Detroit adalah kota comeback terbesar di Amerika.” ujar Dmitriy Salita.(*)

Sumber : boxingnews24.com

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS