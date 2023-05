Video Viral TikTok, Depot Ayla Rasakan Nikmatnya Nasi Kebuli Khas Timur Tengah, Enak Dagingnya

POS-KUPANG.COM - Info di Video Viral TikTok menyebutkan tentang lokasi baru tempat makan siang di Kota Surabaya.

Aneka menu dan lauk menanti sahabat kuliner sesuai info di Video Viral TikTok. Ada nasi kibuli dan bryani.

Enaknya nggak ada tandingan, bebek crispynya juga enak. Enak for budget food. Porsinya sangat banyak.

Nggak terlalu privacy dan untuk semua menu bisa ambil sambal sepuasnya.

Mienya ada banyak pilihan, benar benar khas Timur Tengah. Enak dagingnya snagat kerasa.

Toppingnya juga melimpah. Depot Ayla menjadi rekomendasi makan siang di Surabaya. (penulis Ferry Ndoen)

Komentar warganet:

bebek palupi emanggg se enak ituu bumbunya meresap sampe dalam

harganya masi terjangkau juga. aku anak kos sering beli disitu karena deket sama kampus.

seafood ga ada yg gagal

Ini baru bener kuliner surabaya

Karena honest review ka

Cobaain bakso pak jhon di kodaam kaak

know kak but not my type.

layar enak banget apalagi tomyumnya, bebek Palupi juga, setuju banget sama rekomendasimu