Video Viral TikTok, Berburu Makan Siang di Jalan Cihapit, Bandung, Kucing pun Menunggu Jatah

POS-KUPANG.COM - Kucing ini pun menunggu jatah makan siang seperti tayangan di Video Viral TikTok di rumah makan dengan menu mantap.

dalam tayangan info di Video Viral TikTok berdurasi pendek menggambar kuliner yang ingin berburu makan siang di hari Minggu di Jalan Cihapit, Bandung.

Dalam tayangan terlihat kuliner disuguhkan nasi dan gorengan telur dadar ditaburi saus di atas telur dadar.

Destinasi pertama adalah nasi telur dadar goreng kare Rp 12 ribu, nasi telur opor Rp 14 ribu, nasi telur goreng dadar kuah rendang Rp 16 ribu.

Lokasi tempat makan sarapan bukan harapan berada di Pasar Cihapit, Bandung sesuai info di Video Viral TikTok. (penulis Ferry Ndoen)

Komentar warganet:

utamakan sarapan, bukan harapan.

pasar cihapit what to doing bandung place to go bandung break fast bandung



sarapan di cijambe teh

suka mie noodle bar ka

di deket tempat gioza ada bakmie koh enak tuhh

Dikirain kalo di bandung manggil masnya 'aa' harusnya sih aa ya.

sunset Seru banget jalan jalan lgI kak

enak ya...aku kenal kokinya tuh

saya terlalu pendek untuk dipanjat.

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS