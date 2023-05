Atta Halilintar Mendadak Ketakutan, Papa Ameena Peluk Erat Putra Bungsu Krisdayanti dan Raul Lemos

POS-KUPANG.COM - Atta Halilintar memboyong Ameena Hanna Nur Atta berlibur ke Singapura menemani mertuanya Krisdayanti.

Usai konser, Atta Halilintar pun berjalan-jalan dengan Krisdayanti, Raul Lemos dan anak-anaknya.

Saat berada di wahana permainan, Atta Halilintar mendadak peluk erat Kellen Lemos.

Meskipun sempat tertunda untuk naik wahana bermain sebelum menikah, kini akhirnya Atta berhasil naik wahana permainan setelah menikah dengan Aurel Hermansyah.

Wahana pertama yang dicoba Atta Halilintar adalah roller coaster 3D.

Wahana yang menggunakan bantuan teknologi visual tersebut berhasil membuat ayah Ameena Hanna Nur Atta bergidik ketakutan.

Meskipun bukan keinginannya naik roller coaster 3D, Atta tetap turuti permintaan putra Kridayanti, Kellen Alexander Lemos.

"Roller coaster, takut!! tolong!," teriak Atta Halilintar dalam tayangan Youtube AH, Jumat (26/6/2023).

Atta Halilintar memeluk Kellen ketika berteriak ketakutan sebelum naik wahana yang ia sebut ekstrim itu.

Raut wajah ketakutan sempat ditunjukan Atta saat diminta Kellen duduk paling depan bersama putra Krisdayanti tersebut.

Ayah satu anak tersebut kembali memeluk Kellen yang berada tepat di sampingnya.

"Oh my lord!! welcome to my paradise!," ucap Atta dengan wajah panik.

Teriakan Atta pecah setelah roller coster 3D mulai dimainkan.

Rasa takut hingga bahagia diekspresikan Atta lewat teriakan kerasnya.