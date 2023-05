El Nino Membayangi Perekonomian India, Bagaimana Indonesia?

POS-KUPANG.COM - Laporan terbaru menyebutkan bahwa kemungkinan terjadi El Nino yang membawa sejumlah dampak buruk bagi ekonomi negara meningkat tajam di India.

Fenomena El Nino ternyata tidak hanya terjadi di India. Di Indonesia fenomena ini bahkan sudah terlihat sejak bulan April 2023 yang ditandai dengan menurunnya curah hujan dengan sangat tajam.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap sektor pertanian India, permintaan pedesaan dan inflasi.

Sayangnya, risiko ini muncul di saat sudah ada risiko lain yang mengintai perekonomian India seperti permintaan eksternal yang lemah, permintaan domestik yang miring, dan kondisi moneter yang ketat.

Di tengah semua ini, gangguan yang disebabkan oleh cuaca dapat berdampak buruk pada perekonomian.

Rajani Sinha dan Shambhavi Priya, masing-masing adalah kepala ekonom dan ekonom asosiasi di CareEdge, dalam artikelnya El Nino has cast a long shadow on the Indian (https://www.livemint.com/ - 25 Mei 2023) menyebutkan kemungkinan El Nino berkembang tahun ini adalah sekitar 90 persen, menurut badan yang berbasis di AS, National Oceanic and Atmospheric Administration. Tapi apakah ini berarti bahwa monsun India akan berdampak buruk?

Sementara Departemen Meteorologi India memperkirakan hujan normal, peramal swasta Skymet memproyeksikan musim hujan di bawah normal tahun ini.

"Berdasarkan pengalaman kami, dari 21 tahun El Nino yang kami alami sejak 1950, terdapat hujan monsun di bawah normal atau kurang dalam 11 tahun.

Di masa lalu, curah hujan normal bahkan di tahun-tahun El Nino jika intensitas peristiwanya lemah atau jika kedatangannya tidak berbenturan dengan musim hujan kita," tulis Rajani Sinha dan Shambhavi Priya.

Dalam beberapa tahun, dampak El Nino telah dilawan oleh IOD positif (Indian Ocean Dipole - perkembangan terkait cuaca lainnya yang menghasilkan curah hujan tinggi).

Misalnya, meskipun tahun 1994, 1997 dan 2006 adalah tahun-tahun El Nino, India menerima curah hujan normal/berlebih karena IOD positif secara signifikan.

Untuk tahun 2023, diperkirakan IOD akan bergerak ke wilayah positif, yang dapat melawan dampak El Nino.

Analisis data sebelumnya menunjukkan bahwa kemungkinan curah hujan yang buruk hampir 70 persen jika terjadi peristiwa El Nino yang kuat atau sedang.