Breaking News:
BREAKING NEWS: Penuhi Petunjuk Jaksa Penuntut Umum, Jenazah Marthen Leba Doko Diautopsi

Katalog dan Promo

Promo Indomaret 23-24 Mei 2023 : 2 Teh Kotak Rp 6.800, Indomilk KKM Diskon Rp800, Blue Band Rp9.700

Promo Indomaret promo Senin Kamis murah 23-24 Mei 2023 : 2 Teh Kotak Rp 6.800, Indomilk KKM Diskon Rp800, Blue Band Rp9.700

Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
zoom-inlihat foto Promo Indomaret 23-24 Mei 2023 : 2 Teh Kotak Rp 6.800, Indomilk KKM Diskon Rp800, Blue Band Rp9.700
INSTAGRAM INDOMARET
PROMO INDOMARET - Promo Indomaret 23-24 Mei 2023 : 2 Teh Kotak Rp 6.800, Indomilk KKM Diskon Rp800, Blue Band Rp9.700 

POS-KUPANG.COM - Inilah 7 Promo Indomaret yang berlaku di hari ini 23 Mei 2023, mulai dari Senin - Kamis Murah, diskon sebesar Rp 15 ribu, tambah Rp 6000 dapat 2 pcs.

Selain itu juga ada Promo Indomaret untuk ice cream murah yang berlangsung hari ini untuk campina, Wall's dan Aice

Bagi yang suka minuman dalam kemasan, ada juga Promo Indomaret untuk ini misalnya Cap badak larutan penyegar 320 ml all varian Rp 5.900, Kopiko kopi latte 78derajat c 240 ml Rp 5.900, good day coffee drink 250 ml semua varian Rp6.400, kapal api cofee drink signature original / strong black coffee Rp 4.600 dan produk lainnya.

Untuk Promo Indomaret private label juga ada untuk hari ini. Selengkapnya simak promo dibawah ini

1. Promo Indomaret Senin - Kamis Murah

Untuk Promo Senin - Kamis Murah ( SKM ) periode tanggal 23 Mei 2023

Indomilk KKM / cap enak diskon Rp 800

Ultra teh apple / blackcurrent lemon 300 ml Beli 2 lebih hemat Rp 6.800

Y C1000 isotonic drink orange / lemon 500 ml Rp 7.900

maxicorn beli 2 lebih hemat Rp19.900

Sweety Rp53.900

ABC kecap manis refill 520 ml Rp17.900

Blue band margarine serbaguna Rp 9.700

Indomaret facial tissue 900 gram Rp34.900

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Sumber: Pos Kupang
Tags
Promo Indomaret
Pos Kupang Hari Ini
POS-KUPANG.COM
Promo Senin - Kamis Murah ( SKM )
BERITATERKAIT
    • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Wheel loader Baru murah di jawa timur
    Wheel loader Baru murah di jawa timur
    Rp200.000
    Jawa Timur, Surabaya
    Boom lift Z45 Disewakan Bisa Harian, Mingguan & Bulanan - Surabaya
    Boom lift Z45 Disewakan Bisa Harian, Mingguan & Bulanan - Surabaya
    Rp7.000.000
    Jawa Timur, Surabaya
    Dijual Tanah 7000 m2 Siap Bangun Jalan Cor di Setu - Bekasi
    Dijual Tanah 7000 m2 Siap Bangun Jalan Cor di Setu - Bekasi
    Rp600.000
    Jawa Barat, Aceh Barat
    Dijual Gudang 3,9 Hektar Legalitas SHGB Lokasi Strategis - Bekasi
    Dijual Gudang 3,9 Hektar Legalitas SHGB Lokasi Strategis - Bekasi
    Rp65 Milyar
    Jawa Barat, Aceh Barat
    Dijual Tanah Industri 2.385 m2 Cikarang Barat Harga Nego - Bekasi
    Dijual Tanah Industri 2.385 m2 Cikarang Barat Harga Nego - Bekasi
    Rp2.600.000
    Jawa Barat, Aceh Barat
    AHLI JASA SETTING PARABOLA MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN
    AHLI JASA SETTING PARABOLA MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN
    Rp350.000
    DKI Jakarta, Jakarta Selatan
    Ahli Setting Parabola Cilandak Jakarta Selatan
    Ahli Setting Parabola Cilandak Jakarta Selatan
    Rp350.000
    DKI Jakarta, Jakarta Selatan
    Ahli Jasa Setting Parabola Pademangan Jakarta Utara
    Ahli Jasa Setting Parabola Pademangan Jakarta Utara
    Rp350.000
    DKI Jakarta, Jakarta Utara
    Dijual Tanah Jl Raya Maguwoharjo Luas tanah 185m² Lebar 11m SHM - Sleman
    Dijual Tanah Jl Raya Maguwoharjo Luas tanah 185m² Lebar 11m SHM - Sleman
    Rp15.000.003
    DI Yogyakarta, Sleman
    Dijual Tanah Kota PEKALONGAN Jl.Urip Sumoharjo Selatan Transmart. Lt 1840 m2 - Pekalongan
    Dijual Tanah Kota PEKALONGAN Jl.Urip Sumoharjo Selatan Transmart. Lt 1840 m2 - Pekalongan
    Rp20 Milyar
    Jawa Tengah, Pekalongan Kota
    Dijual Tanah Plaosan Tlogoadi LT1739 Sertifikat SHM Siap Bangun - Sleman
    Dijual Tanah Plaosan Tlogoadi LT1739 Sertifikat SHM Siap Bangun - Sleman
    Rp1.500.003
    DI Yogyakarta, Sleman
    Dijual Tanah Gamping 200m2 Belakang Puskesmas Mancasan Akses Jalan Aspal - Sleman
    Dijual Tanah Gamping 200m2 Belakang Puskesmas Mancasan Akses Jalan Aspal - Sleman
    Rp3.000.003
    DI Yogyakarta, Sleman
    Dijual Tanah Bonus Kios, TEPI Jl Godean Km 1, Barat SPBU Kyai Mojo Luas 240m² - Bantul
    Dijual Tanah Bonus Kios, TEPI Jl Godean Km 1, Barat SPBU Kyai Mojo Luas 240m² - Bantul
    Rp14.000.003
    DI Yogyakarta, Bantul
    Dijual Rumah 2 Lantai 5 KT Siap Huni di Tahunan Umbulharjo SHM IMB - Yogyakarta
    Dijual Rumah 2 Lantai 5 KT Siap Huni di Tahunan Umbulharjo SHM IMB - Yogyakarta
    Rp1,2 Milyar
    DI Yogyakarta, Yogyakarta
    Dijual Rumah Jogja 2 lantai Tirtasani Residence Utara Mirota Jl Godean Km 2 - Sleman
    Dijual Rumah Jogja 2 lantai Tirtasani Residence Utara Mirota Jl Godean Km 2 - Sleman
    Rp3,9 Milyar
    DI Yogyakarta, Sleman
    Dijual Ruko Murah JOGJA Umbulharjo 2 lantai harga 1 M-an.Parkir Mobil papasan - Jogja
    Dijual Ruko Murah JOGJA Umbulharjo 2 lantai harga 1 M-an.Parkir Mobil papasan - Jogja
    Rp1,1 Milyar
    DI Yogyakarta, Yogyakarta
    Dijual Tanah Jogja Depan PLN Jl Kaliurang Km 7,9 Luas 493 m² Lebar 8,5 m SHM - Sleman
    Dijual Tanah Jogja Depan PLN Jl Kaliurang Km 7,9 Luas 493 m² Lebar 8,5 m SHM - Sleman
    Rp10.000.003
    DI Yogyakarta, Sleman
    Dijual Ruko 2 lantai Jogja 2 in 1 Jl Wijaya Mulya Umbulharjo eks Kuliner - Yogyakarta
    Dijual Ruko 2 lantai Jogja 2 in 1 Jl Wijaya Mulya Umbulharjo eks Kuliner - Yogyakarta
    Rp2,2 Milyar
    DI Yogyakarta, Yogyakarta
    Dijual Rumah 2 lantai Tahunan Umbulharjo Luas Tanah 288m2 Legalitas Lengkap - Yogyakarta
    Dijual Rumah 2 lantai Tahunan Umbulharjo Luas Tanah 288m2 Legalitas Lengkap - Yogyakarta
    Rp3,9 Milyar
    DI Yogyakarta, Yogyakarta
    Dijual Tanah Jogja Jl Kaliurang Km 9,3 Barat Jalan Lt 1113 m² Ld 18m SHM - Sleman
    Dijual Tanah Jogja Jl Kaliurang Km 9,3 Barat Jalan Lt 1113 m² Ld 18m SHM - Sleman
    Rp10.000.000
    DI Yogyakarta, Sleman
    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan