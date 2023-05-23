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Promo Indomaret 23-24 Mei 2023 : 2 Teh Kotak Rp 6.800, Indomilk KKM Diskon Rp800, Blue Band Rp9.700
Promo Indomaret promo Senin Kamis murah 23-24 Mei 2023 : 2 Teh Kotak Rp 6.800, Indomilk KKM Diskon Rp800, Blue Band Rp9.700
Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
POS-KUPANG.COM - Inilah 7 Promo Indomaret yang berlaku di hari ini 23 Mei 2023, mulai dari Senin - Kamis Murah, diskon sebesar Rp 15 ribu, tambah Rp 6000 dapat 2 pcs.
Selain itu juga ada Promo Indomaret untuk ice cream murah yang berlangsung hari ini untuk campina, Wall's dan Aice
Bagi yang suka minuman dalam kemasan, ada juga Promo Indomaret untuk ini misalnya Cap badak larutan penyegar 320 ml all varian Rp 5.900, Kopiko kopi latte 78derajat c 240 ml Rp 5.900, good day coffee drink 250 ml semua varian Rp6.400, kapal api cofee drink signature original / strong black coffee Rp 4.600 dan produk lainnya.
Untuk Promo Indomaret private label juga ada untuk hari ini. Selengkapnya simak promo dibawah ini
1. Promo Indomaret Senin - Kamis Murah
Untuk Promo Senin - Kamis Murah ( SKM ) periode tanggal 23 Mei 2023
Indomilk KKM / cap enak diskon Rp 800
Ultra teh apple / blackcurrent lemon 300 ml Beli 2 lebih hemat Rp 6.800
Y C1000 isotonic drink orange / lemon 500 ml Rp 7.900
maxicorn beli 2 lebih hemat Rp19.900
Sweety Rp53.900
ABC kecap manis refill 520 ml Rp17.900
Blue band margarine serbaguna Rp 9.700
Indomaret facial tissue 900 gram Rp34.900