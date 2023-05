Video Viral TikTok, Suasana Car Free Day Jakarta di Bundaran HI Jakarta Terpantau dari Halte

POS KUPANG.COM - Tayangan di Video Viral TikTok menyangkan tentang suasana car free day Jakarta, di lokasi spor wisata Bundaran HI Jakarta.

Dalam tayangan di Video Viral TikTok menggambarkan seorang anak nona cantik berjilbab berjalan mengitari Bundaran HI Jakarta.

Dalam tayangan menggambar suasana di Bundaran HI Jakarta sonde terlalu ramai.

Ini komentar sejumlah warga net :Hari mingguku for you page car free day car free day jakarta bunderan hi halte bunderan hi jakarta

Dulu aku begini, happy banget kalo ke car free day jakarta. sekarag jauuuuh banget

Sekarang jadi makin bagus loh bun, tapi kalo jauh repot juga ya. (penulis Ferry Ndoen)

