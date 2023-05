Prediksi Liga Inggris, Manchester City vs Chelsea, Skuad Pep Guardiola Berpeluang Kunci Gelar Juara

RAYAKAN GOL - Prediksi Liga Inggris, Manchester City vs Chelsea, skuad Pep Guardiola berpeluang mengunci gelar Juara Liga Inggris 2022-2023. Foto Gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne (paling kiri), merayakan gol ke gawang Arsenal pada laga di Stadion Etihad, Manchester, pada Rabu (26/4/2023) malam waktu setempat.

POS-KUPANG.COM – Prediksi Liga Inggris pekan ke-37, Sabtu (20/5/2023), menyajikan pertandingan Manchester City vs Chelsea.

Pada laga yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Etihad, Manchester itu, skuad asuhan Pep Guardiola Man City berpeluang mengunci gelar Juara Liga Inggris 2022-2023.

Selain laga Manchester City vs Chelsea, ada sejumlah laga lainnya dalam pekan ke-37 Premier League, kasta tertinggi Liga Inggris 2022-2023.

Kembali ke soal laga Manchester City vs Chelsea, pada laga itulah Man City selaku pemimpin klasemen berpeluang mengunci gelar Juara Liga Inggris 2022-2023.

Peluang Man City untuk memastikan gelar juara dalam laga kontra Chelsea terbuka setelah anak-anak asuh Pep Guardiola menang 3-0 di markas Everton, 14 Mei lalu.

Kemenangan tersebut membuat Man City semakin kokoh di puncak klasemen Liga Inggris 2022-2023. Mereka unggul empat angka atas pesaing terdekat, Arsenal yang tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 81 poin setelah takluk 0-3 dari Brighton & Hove Albion.

Man City pun semakin diunggulkan dalam persiangan gelar juara Liga Inggris karena memiliki sisa pertandingan lebih banyak ketimbang Arsenal. Arsenal memiliki sisa dua pertandingan dengan potensi raihan maksimal enam poin.

Sementara Man City masih punya sisa tiga pertandingan hingga akhir musim Liga Inggris 2022-2023.

Dengan demikian, Man City akan dipastikan menjadi juara Liga Inggris jika mampu memetik kemenangan pada laga kontra Chelsea.

Man City juga bisa mengunci gelar juara lebih cepat apabila Arsenal takluk pada laga melawan Nottingham Forest, Sabtu (20/5/2023) malam WIB. Man City vs Chelsea bukan satu-satunya laga penting yang akan tersaji pada pekan ke-37 Liga Inggris 2022-2023.

Selain itu, terdapat sejumlah laga yang akan sangat menentukan bagi para penghuni papan bawah seperti Wolverhampton Wanderers vs Everton, West Ham United vs Leeds United, Newcastle United vs Leicester City.

Jadwal Liga Inggris, Pekan Ke-37

Sabtu (20/5/2023)

18.30 WIB - Tottenham Hotspur vs Brentford