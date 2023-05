Stok Kurang, Pedagang di Kota Kupang Ramai-ramai Jual Bawang India 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Persediaan bawang merah berkurang, para pedagang ramai-ramai berjualan bawang merah India.

Bawang merah India merupakan bawang merah berukuran cukup besar atau bisa disebut bawang Bombay mini yang diimpor dari India sebagai upaya pedagang untuk mengantisipasi menipisnya stok bawang merah dengan semakin tinggi.

"Bawang Rote sudah tidak ada. Sekarang bawang merah stok kurang. Ini bawang impor dari India. Walaupun masih ada dari Kupang Barat, tapi masih kurang,"ungkap seorang pedagang di pasar Kasih Naikoten Kota Kupang, Remi pada Rabu, 17 Mei 2024.

Harga beli bawang merah India ini pun lebih murah dari bawang merah lokal dibanderol Rp25 ribu dan dijual dengan harga Rp30 ribu sampai dengan Rp35 ribu per kilogram.

Ia membeli bawang impor ini hanya untuk memenuhi stok jualan karena stok bawang merah lokal menipis dengan membeli 10 kilogram.

"Sudah musim, Bawang merah terlambat tanam makanya persediaan juga berkurang,"lanjut Remi yang membeli bawang India dari distributor di kota Kupang.

Ditemui POS-KUPANG.COM, Seornag ibu rumah tangga, Ersita menyebut bawang India dengan nama bawang lato-lato karena ukurannya lebih besar dari bawang merah lokal.

Ia mengaku beberapa pekan belakangan persediaan barang merah kurang sehingga jarang menemuka bawang merah kecil

Meskipun harga murah, masih banyak masyarakat yang enggan membeli bawang ini. Baik karena belum terbiasa mengonsumsinya maupun karena aromanya yang kurang tajam.

Selain itu, harga bawang merah biasa saat ini dijual dengan harga Rp40 ribu per kilogram dan bawang putih dibeli dengan harga Rp600 ribu per anak per semester dibanderol dengan harga Rp45ribu.

Pantauan POS-KUPANG.COM, pada Rabu, 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WITA tampak cukup banyak pedagang di Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang menjual bawang India yang tampak besar dengan kulit cukup mengkilap.

Meskipun masih banyak pedagang yang menjual bawang merah lokal namun persediaannya kurang.(dhe)

