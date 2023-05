Video Viral TikTok, Warung Sabay di Bekasi, Sabar dan Yakin, adaTeh Talua, Ini Rasanya, Menu Padang

POS-KUPANG.COM - Informasi di tayangan Video Viral TikTok mengajak sahabat kuliner cari rasapan pagi rekomended di Bekasi, Jawa Barat.

Tayangan berdurasi pendek diinfo Video Viral TikTok mengajak anda mampir di Warung Sabay Galaxy Bekasi.

Menu makanannya ala Padang tapi sangat enak. Aku kali ini ingin mencoba menunya sarapan pagi bekasi.

Aku pesan soto lontong sayur sama nasi. Aku biasa pesan pakai gojek, namunkali ini langsung datang ke lokasi.

Aku pesan nasi uduknya dari pada lontong sayurnya dan cita rasanya kaya akan rempah rempah padang.

Suami gue lebih suka lontong sotonya karena menurnya lebih enak.

Lalu aku pesan minum teh talua atau teh campur telur yang nikmat rasanya tapi ekstra jeruk nipis, juga ada kopi susu rumahan.

boleh ni jadi rekomendasi tempat sarapan di Bekasi! Thank you rekomendasinyaa overall 8/10 buat Warung Sabay

 

kayak nya teh talua tuh teh campur telur ya ? karena kalo bahasa padang telur itu talua

Nah pertama ga nih

Kota Bogor depan taman corat-coret mantul. (penulis Ferry Ndoen).

