Promo Indomaret 16 Mei 2023,Minuman 5Ribuan Frutamin,Cap Badak,Kopiko, 3Celana Dalam Pria 45Ribuan

POS-KUPANG.COM - Ada banyak diskon Indomaret untuk hari ini 16 Mei, ada Promo Indomaret untuk private label misalnya tisu, celana dalam pria, sandal dan lainnya.

Ada juga Promo Indomaret dengan nama Senin - Kamis murah misalnya rebo kuaci tambah Rp 6.000 dapat 2 pcs, beli buavita 1 pck 1000 ml gratis 1 box sariwangi teh celup

Bagi yang ingin membeli minuman segar, ada Promo Indomaret yang berlangsung hingga 30 Mei 2023, diantaranya Frutamin cho bit 350 ml all varian Rp5.900, Cap badak larutan penyegar 320 ml all varian Rp 5.900, Kopiko kopi latte 78derajat c 240 ml Rp 5.900 dan produk lainnya

Untuk Promo Indomaret khususnya super hemat, kategori yakni kategori food & baverages. Selengkapnya simak Promo Indomaret dibawah ini :

1. Promo Indomaret Private label

Indomaret air mineral 1500 ml botol Rp 14.100/ 3 botol

indomaret lemon tea 330 ml / teh hijau melati 450 /350 ml/ teh apel / leci 350 ml botol Beli 2 Gratis 1

Indomaret pop corn 200 gram pck Rp 6.900

Indomaret kacang kulit 200 gram pck Rp 16.600

Indomaret kuaci/ kuaci susu 80 gram pch Rp5.900

Indomaret cashew milk chocolate 45 gram pckl Rp 8.300

Indomaret facial tissue 2 ply ( 2+1) 3 x 180's sbb Rp 19.900

Indomaret tissue roll 2 ply non embossed 6's pck Rp 18.400

Indomaret kamper butur putih napthalene 150 gram pck Rp 13.300