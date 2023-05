Hasil Tinju Dunia, Angeletti Hentikan Banquez, Amando Vargas Menang Atas Bernardo Manzano

POS-KUPANG.COM - Hasil Tinju dunia, Michael Angeletti berhasil menghentikan Michell Banquez, sedangkan Amando Vargas putra Fernando Vargas menang atas Bernardo Manzano.

Bertarung di kelas bantam, Michael Angeletti (8-0-0, 7 KO) harus bekerja keras hingga akhir ronde 8 mengalahkan Michell Banquez (20-4-0, 14 KO), Sabtu (13/5/2023).

Menurut laporan dari fightmag.com.au., duel Tinju dunia Michael Angeletti kontra Michell Banquez jadi undercard duel perebutan gelar antara Rolando Romero dan Ismael Barroso di The Chelsea, The Cosmopolitan of Las Vegas, Las Vegas, AS.

Dikutip dari sportanews.com, dalam pertarungan tersebut, wasit menghentikan pertarungan di menit 1:15 ronde 8.

Di kelas bulu super, Justin Viloria (1-0-0, 1 KOs) menghentikan Pedro Pinillo (5-1-0, 5 KO) di duel debutnya.

Di kelas ringan super, duel eliminasi WBA, Kenneth Sim Jr (20-2-1, 7 KO) menang angka mayoritas atas Batyr Akhmedov (9-3-0, 8 KO), dengan skor: 114-114, 115-113, 116-112.

Hasil lainnya di kelas ringan super, Starling Castillo menang angka atas Esteuri Suero.

Pada duel Tinju dunia lainnya, Amando Vargas, 22 tahun, putra mantan petinju legendaris Fernando Vargas, menang angka atas Bernardo Manzano dalam pertarungan kelas bulu super di Stockton, Arena, Stockton, California, Sabtu (13/5/2023) waktu setempat.

Baca juga: Jadwal Tinju Dunia, Akhiri Karir Tinjunya Vasiliy Lomachenko Adu Kekuatan Dengan Devin Haney

Duel ini jadi undercard doubleheader Jason Moloney vs Vincent Astrolabio dan Janibek Alimkhanuly vs Steven Butler.

Mengutip BoxingScene.com dan Fightnews.com, Amando Vargas (7-0-0, 2 KO) sempat menjatuhkan Manzano (2-5-0, 0 KO) di awal ronde, namun duel berakhir hingga 4 ronde. Vargas menang 40-35, 40-35, 40-35.

Di kelas ringan, Gabriel Flores Jr (22-2-0, 8 KO) hanya butuh waktu 30 detik ronde 1 untuk menghancurkan Derrick Murray (17-9-1, 6 KO) melalui sebuah hook kiri. Duel direncanakan berlangsung 8 ronde.

Ruben Villa IV (20-1-0, 7 KO) yang mengawali debutnya bersama Top Rank, menghentikan Maickol Villagrana (16-5-0, 8 KO) di ronde 5 duel kelas bulu.

Di kelas menengah 8 ronde, Javier Martinez (8-0-1, 2 KO) bertarung draw dengan Joehshon James (7-0-1, 4 KO). Skor 79-73 (James), 77-75 (Martinez), dan 76-76.

Baca juga: Jadwal Tinju Dunia, Katie Taylor Siap Rebut Rebut Gelar Hadapi Chantelle Cameron

Di kelas welter, Brian Norman Jr (24-0-0, 19 KO) menang angka atas Jesus Perez (24-5-0, 18 KO) dalam duel 8 ronde. Skor: 77-75, 77-75, 78-74. (*)

Berita Tinju Dunia Lainnya

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS