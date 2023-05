12 Desa di Timor Ikut Program I-WIL dari Konsorsium Timor Adil dan setara NTT.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Tapehen

POS-KUPANG.COM, OELAMASI - Konsorsium Timor Adil dan setara NTT menggelar program I-WIL (Indonesian Women in Leadership for Gender Equality and Indonesian Women in Leadership for Gender Equality and Empowerment: Kepemimpinan Perempuan Indonesia untukvPemberdayaan dan Kesetaraan Gender bagi 12 Desa di NTT.

Sejulmah lembaga swadaya masyarakat ikut serta dalam program ini yakni LBH Apik NTT, Bengkel APPeK NTT, KPI Sekwil NTT, Lopo Belajar Gender, Yayasan CIS Timor Indonesia, YSSP SoE, dan YABIKU NTT.

Project Manager Ansy Damaris Rihi Dara Selasa 16 Mei 2023 menjelaskan Program I-WIL mendapat dukungan Oxfam Australia (OAU), dan Oxfam Indonesia dengan fokus pada tiga isu yakni Pengurangan kekerasan terhadap

perempuan dan anak, Pemberdayaan Ekonomi perempuan da

Project ini telah dimulai di NTT sejak bulan Juli 2018 pada akhirnya akan selesai pada bulan Juni tahun 2023.

Dia mengakui telah banyak kemajuan dan kontribusinya terhadap masyarakat

terutama perempuan dan anak khususnya Kabupaten Kupang , TTS dan TTU melalui intervensi program ini.

Mereka hadir di 12 Desa ini dengan tujuan mendorong perempuan dan anak-anak perempuan mandiri secara ekonomi, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, serta memiliki posisi dalam kepemimpinan, dan terbebas dari kekerasan berbasis gender.

"I-WIL Project merupakan sebuah inisiatif untuk mengurangi kekerasan terhadap perempua dilakukan dengan pendekatan mendukung kepemimpinan perempuan, penguatan kapasitas kelompok perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan Secara umum," jelasnya.

Untuk mewujudkan program yang mendekati puncaknya mereka telah mrnjangkau lebih banyak perempuan dan anak-anak perempuan yang diberdayakan dan memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan peluang-peluang ekonomi, adanya hubungan yang menjadi lebih baik antara unit-unit usaha desa (Bumdes), KUBE dan bisnis inklusif lainnya.

Dia menambahkan melalui program ini perempuan, laki-laki, dan jaringan komunitas mengambil tindakan untuk mentransformasi hal-hal buruk terkait gender dan norma sosial yang dapat mengarah kepada marginalisasi perempuan, dan kekerasan terhadap perempuan serta anak-anak perempuan, serta terciptanya kualitas dalam pelaksanaan program.

"Dalam Pelaksanaan I WIL Project ini selama kurang lebih 5 tahun, banyak hal yang telah dicapai, contohnya pada 12 Desa sudah ada Kebijakan Desa terhadap kerja-kerja Paralegal dalam Pendampingan dan Penanganana kasus-kasus GBV," ungkapnya.

Lalu juga tentang kemandirian ekonomi, sudah ada 14 kelompok usaha perempuan di 12 desa dan kelompok usaha sudah mendapatkan SK dari Pemerintah desa setempat, memiliki legalitas usaha, berupa NIB, PKP dan SPPRIT memiliki jaringan pemasaran yang luas, mendapatkan anggaran dari ADD, serta dapat

mengakses modal usaha.

Terkait dengan partisipasi perempuan yang di dukung oleh kelompok LLB sudah ada perempuan yang menduduki jabatan sturuktural di desa, tokoh agama mendukung program keadilan gender, pemerintah desa bisa melaporkan capaian SDGs.

Dalam mewujudkan program yang sudah berjalan sekuan tahun ini yang telah mereka lakukan yakni berkonsolidasi dengan Pemerintah desa serta semua unsur dalam mempertahankan dan melanjutkan program ini.

Lalu memastikan dan menetapkan kejelasan tentang peran dan tanggungjawab semua pihak yang ada di desa dalam melanjutkan capain baik program I-WIL.(ary)

