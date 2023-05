Hasil SEA Games 2023, Hadapi Cuaca 40 Derajat Perwira TNI AD Ini Mampu Dulang Medali Emas 

POS-KUPANG.COM- Hasil SEA Games 2023 tak lepas dari cerita suka dan duka yang dialami para atlet salah satunya atlet pelari marathon putra Indonesia yang juga perwira pertama TNI AD berpangkat Letnan Satu, Agus Prayoga.

Pelari marathon putra Indonesia Agus Prayogo ceritakan pengalamannya hingga mampu meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja di suhu 40 derajat celcius.

Raihan prestasi emasnya itu menjadi motivasi latihan menuju Asian Games Hangzhou September 2023 mendatang.

Pelari marathon putra Indonesia Agus Prayogo ceritakan pengalamannya hingga mampu meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja di suhu 40 derajat celcius.

Raihan prestasi emasnya itu menjadi motivasi latihan menuju Asian Games Hangzhou September 2023 mendatang.

"Yang pasti saya sangat senang bisa meraih medali emas di SEA Games kesembilan saya, dan ini medali emas saya yang ketujuh," ujarnya saat di temui di Terminal III Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (13/5/2023) malam.

SEA Games 2023 Kamboja menjadi SEA Games terberatnya.

Baca juga: Hasil SEA Games 2023, Tim Indonesia Penuhi Target Jokowi Terkait Raihan Medali Emas

Beda dengan cuaca di Indonesia, Agus Prayogo yang merupakan perwira pertama TNI AD berpangkat Letnan Satu ini harus berlari di cuaca panas hingga 40 derajat celcius.

"SEA Games di Kamboja ini menurut saya SEA Games terberat, karena saya berlari di suhu 40 derajat untuk nomor marathon," cerita Agus.

"Tapi, bersyukurnya panitia memberikan water sesion per dua kilo yang biasanya standarnya per lima kilo tapi kemarin per dua kilo," kenangnya.

"Banyak atlet unggulan dari negara lain yang ngga finis (DNF) karena rangking terakhir saya berada di tiga besar sehingga unggulan rata-rata DNF karena cuaca ekstrim," tambahnya.

Dirinya mengaku pada hari pertama Ia start sempat viral karena timernya mati, sehingga startnya molor.

Kemudian waktu jalan cepat di malam hari penerangannya sepertinya tidak dipersiapkan sehingga harus memakai penerangan lampu dari mobil.

"Dan sempat hujan badai dan ada kamar yang bocor," urainya.

Baca juga: Hasil SEA Games 2023, Indonesia Capai Target Kemenpora Raih 60 Emas Geser Posisi Kamboja